Lenfödem Hastası Şehir Hastanesinde Sağlığına Kavuştu

Kayseri'de yaşayan Mustafa Sağdıç, yıllar önce geçirdiği bir ameliyat sonrası bacağında oluşan şişlik nedeniyle yürümekte zorlanmaya başladı. Çeşitli tedaviler gören Sağdıç, şikayetinin geçmemesi üzerine Mayıs ayında açılışı gerçekleştirilen Şehir Hastanesi'nde tekrar tedaviye başladı. Burada Lenfödem Merkezi'nde Sorumlu Fizyoterapist Hasan Üyel öncülüğünde tedavi gören Sağdıç'ın şişen bacağı yaklaşık 12-13 santim inceltildi. Bacağın normal görünümünü almasıyla Sağdıç, tekrar eski sağlığına kavuştu.

Lenfödem hakkında bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi’nde Sorumlu Fizyoterapist Hasan Üyel, “Şehir Hastanesi’nde hastalarımıza lenfödem tedavisi de yapmaktayız. Lenfödem hastalarda ‘Primer lenfödem’ ve ‘sekonder lenfödem’ dediğimiz iki grup şeklinde karşımıza çıkmakta. Primer Lenfödem sebebi belli olmayan, doğuştan ya da sonradan herhangi bir şekilde karşımıza çıkıyor. Sekonder Lenfödem dediğimiz ikinci grup lenfödemler travmaya, ortopedik cerrahi operasyonlara bağlı ya da radyoloji tedavisi sonrası karşımıza çıkmakta. Lenfödem tedavisinde 4 tane ana parametresi var" dedi.



"Kesinlikle hacamat ve sülük yaptırmayın"

Tedavi aşamalarını aktaran Üyel, "Bunlardan birincisi hastanın lenf drenajı uygulaması. Lenf drenajı fizyoterapistler olarak manuel yaptığımız bir uygulama. Kesinlikle klasik masajdan çok farklı bir uygulama. Klasik masajda hastanın derin dokularına tedavi yapılırken burada deri altında herhangi bir damar içerisinde dolaşmayan sıvının kalbe doğru itilmesini sağlamaktayız. İkinci olarak kısa gerim bandaj uygulaması, elastik bandajlardan tamamen farklı bir bandaj. Hastaya çok katlı bir bandaj uygulayarak 24 saat bu bandaj içerisinde hasta aktivitelerini rahatlıkla yapabilmekte. Bu da ödemin azalmasını etkileyen ikinci bir faktör. Üçüncüsü ise hastanın cildinin korunması. Lenfödem hastalarında cildin kesinlikle kimyasal maddelerden, aşırı sıcaktan ya da dar giysilerden, cildin kesici ve delici aletlerden uzak durması önemli. Kesinlikle hacamat ve sülük yaptırmamalarını tavsiye ediyoruz. Cildin nemli kalması için hekimlerimizin önermiş olduğu kremleri kullanıyoruz. Hastanın tedavisinde maksimum incelmeyi sağladıktan sonra bası giysisi yaptırıyoruz. Bazen hastaya özel ölçü alınarak bazen de standart giysiler şekilde olabilmekte. Hastalarımıza bu bası giysisini giydirerek tedavisini sonlandırıyoruz. En az 1 yıl, bası giysisi içerisinde bacaklarında ya da kollarında şişme gibi hiçbir şikayet olmuyor. Hastalarımızı sürekli takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Birçok hastanede olmayan tedaviyi sigorta kapsamında yapıyoruz"

Lenfödem tedavisinin özel bir tedavi olduğunu ve birçok hastanede yapılamadığını sözlerine ekleyen Fizyoterapist Hasan Üyel, "Lenfödem tedavisi özel bir tedavi yöntemidir. Birçok hastanede uygulanmayan tedavi yöntemidir. Biz Kayseri Şehir Hastanesi olarak bu tedaviyi hastalarımızdan hiçbir ücret almadan, tamamen sigorta kapsamında tedavilerini yapıyoruz. Hastalar sadece kendileri için özel aldıkları bandaj ve bası giysilerinin ücretlerini vermekteler. Lenfödem tedavisi için kalp damar cerrahları, genel cerrahlar ya da fizik tedavi hekimleri tarafından teşhis konulmakta. Burada hastalarımızın tedaviye başlaması için öncelikle fizik tedavi hekimlerimizin tedavilerinden geçmekte. Teşhisi konan hastalar bize yönlendirilmekte. Biz de lenfödem merkezimizde hastalarımızın tedavisini yapmaktayız" diye konuştu.



"Hayatım daha konforlu hale geldi"

Sağlığına tekrar kavuştuğu için teşekkürlerini ileten Mustafa Sağdıç ise, “3 yıl önce bacağımda çıkan bir tümör sebebiyle ameliyat oldum. Ameliyat sonrası bacağımda şişlik gelişti. Bu işliğin tedavisi için Kayseri Devlet Hastanesi’ne geldiğimde bizi buraya yönlendirdiler. Hasan Bey ile lenfödem tedavisine başladık. Toplamda 14-15 seans lenfödem tedavisi gördüm. Şuanda tedavimin son aşamasındayız. Bacağımda ciddi incelmeler oldu, bacağımı daha rahat kullanabilir hale geldim. Hayatım daha konforlu hale geldi. Kendilerine tedavi için teşekkür ediyorum" dedi.

