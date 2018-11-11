Lise Öğrencileri Ata’nın İmzasını Attı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören ve her sınıf düzeyinden seçilen yaklaşık 250 öğrenci, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılı dolayısıyla Ata'sının imzasını attı. İmzanın aslına uygun olması için önce zemine bantlanarak imza oluşturuldu, ardından öğrenciler bantlar üzerindeki yerlerini aldı. Bir hafta süren koreografi çalışması drone ile görüntülendi.



