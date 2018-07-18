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“Listeye giren tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen ‘Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017’ araştırma sonuçları açıklandı. 

“Listeye giren tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum”

Bu sonuçlara göre 2017 yılı İSO ikinci 500 listesinde 14 KAYSO üyesi firma yer aldı. Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş. ilk sırada yer alırken, Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ikinci ve Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş. üçüncü sırada yer aldı. 

İSO ikinci 500 sıralamasına giren firmaları kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Bu sıralamalarda ne kadar fazla firmamız olursa Kayseri’de ki ekonomik canlanmada o kadar hane halkına yansımış olur. Bizim bu sayıyı daha da artırma gücümüz var. İnşallah bunu da hep beraber başaracağız. Ben bu vesile ile listeye giren tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. 
Başkan Büyüksimitci, listeye yeni giren Ravaber Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’yi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. 
 

İHA

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