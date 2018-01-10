LiSTEYE TÜRKiYE’DEN SADECE ERÜ GiRDi

Financial Times haberinde, Hollanda merkezli bilgi analiz şirketi Elsevier ile Japon ekonomi gazetesi The Nikkei tarafından dünyada yapay zekâ konusunda akademik yayınların analizinden derlenen ve 2012-2016 yılları arasında en çok atıfta bulunulan ilgili yayınların dikkate alınarak oluşturulan listeye yer verdi.



Microsoft'un ilk sırada yer aldığı 100 kurumun sıralandığı listeye Türkiye'den ise sadece Erciyes Üniversitesi girme başarısı gösterdi. Erciyes Üniversitesi listenin 82. sırasında yer aldı.

İHA