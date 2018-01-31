Lokantacılar Odası’nda yeni dönem başladı  

Stad İşhanı’nda bulunan oda binası önünde basın açıklaması yapan Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, önceki gün mazbatayı alarak resmen göreve başladıklarını belirterek; “Kayseri gibi ülkenin seçkin bir kentinde yaşıyorsanız ve bu kente sevdalıysanız elinizi taşın altına koymanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayacaksınız. Lokantacılık ve pastacılık sektörümüzün sorunlarını giderebilmek için ben ve ekibim bu göreve talip olduk ve üyelerimizin teveccühü ile seçildik. Önceki gün mazbatamızı aldık ve bugün itibarıyla göreve başlamış olduk. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte büyük bir sorumluluğun altına girdik. Bunun farkındayız. Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki tüm zorlukların altından kalkacak enerji bizde var. Hayata geçirmeyi planladığımız birçok projemiz de var. Allah’ın izniyle önümüzdeki 4 yılı en iyi şekilde geçireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yeni yönetim dualar eşliğinde görevine başladı. Yeni dönemin herkese hayırlı olması temennisiyle de kurban kesildi.

Haber-Foto: Ramazan Karakuş

