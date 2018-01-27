Lokantacılar ve Pastacılar Odası başkanını seçiyor 

Şehir Tiyatrosu’nda düzenlenen kongrenin divan başkanlığına KESOB Başkanı Ahmet Övüç seçildi. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Övüç, “Zeytin Dalı harekatındaki askerlerimize başarılar diliyorum. Ordumuz peygamber ocağıdır. Her gittiği yerde de zaferlerle dönmesini diliyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine de başsağlığı diliyorum” dedi. Kongrede bir konuşma yapan başkan adaylarından Altan Aydemir, mevcut yönetimin sunmuş olduğu hizmetleri yeterli görmediği için başkan aday olduğunu söyleyerek, “İçinizden gelen bir arkadaşınız olarak birçoğunuz beni yakından tanıyorsunuz. Geçen dönem sizleri temsilen Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası yönetiminde görev aldım. Bu süreçte bana düşen sorumlulukları elimden geldiğince yerine getirmeye çalıştım. Mevcut yönetimin bir parçası olarak odamızın meslektaşlarımıza sunmuş olduğu hizmeti yeterli görmediğimden dolayı ‘Güçlü yarınlar için değişim zamanı’ diyerek bu bayrak yarışında yer almaya karar verdim. Bu süreçte sizlerin dertlerini ve odamızdan beklentilerini dinledim. Tüm olumsuzlukları birlikte değerlendirerek beraber çözüm ürettik. Sizlerin anlattığı tüm sıkıntıları ve sorunları bizlerde yaşıyorduk. Sizlerle yapılan görüşmelerimiz o kadar önemli oldu ki, projelerimizi üretirken sizlerin duygu, düşünce ve beklentilerini temel aldık. Hayatta başarılı olmanın anahtarı kendinize inanmaktır. Allah’a şükürler olsun ki, biz hem kendimize hem de siz değerli meslektaşlarımıza inanarak bu yola çıktık. Çıkılan bu yolun zor ve meşakkatli olduğunu da biliyoruz ama kendimizde de bu gücü görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Genel Kurulu'nda oy verme işlemine geçildi.



İHA

