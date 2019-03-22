Lokantacılar ve Pastacılar Odası Çanakkale'ye Gezi Düzenledi

Lokantacılar ve Pastacılar Odası'nın düzenlediği geziye katılan üyeler dün gece yola çıkarken, Başkan Altan Aydemir, “Öncelikle Yeni Zelanda’ da Müslüman kardeşlerimize yapılan hain saldırıyı nefret ve şiddetle kınıyoruz. Bizler Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası olarak, yine bir ilke imza atıyoruz Çanakkale’de vatanı uğruna şehit düşenleri ziyarete gidiyoruz. Bizlere bu güzel mirası bırakan aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Oda olarak ilk kez böyle bir gezi düzenliyoruz ve birlik ve kaynaşmayı benimseyen bir oda haline geldik. Bu geziyi özelikle üyelerimiz çok arzu ettiler. Birlik ve beraberlik içinde gidip gelmek nasip olur inşallah.” dedi.



Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkan Vekili İsmail Kaygısız, “Biz oda olarak düzenlemeler yapıyoruz. Bu düzenlemelerimize İzmir’le başladık Çanakkale’yle devam ediyoruz. Amacımız şehitlerimizi anmak ve orada ziyaret etmek. Bütün bayrak altında şehit olan Müslümanların ruhları şad olsun mekanları cennet olsun. Bu topraklarda yaşıyorsak onların sayesinde. Birliğimiz ve dirliğimiz onların sayesinde. Biz de onların anısını yaşatmak için ziyaret edeceğiz odamız, üyelerimiz ve arkadaşlarımız olarak.” ifadelerinde bulundu.



Oda üyelerinden Fuat Çökük de yaptığı konuşmasında, “Çanakkale bildiğiniz gibi dedelerimizin bizlere bıraktığı mirastır. Bu mirasımızı ve dedelerimizi yerinde ziyaret etmek, dua etmek ve onları anma zamanı geldi ve biz de bu zamanda iştirak edeceğiz.” dedi.

