Lösemili Çocuklar Duygularını Resimlerle Anlattı

2-8 Kasım Dünya Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte lösemili çocukların duygularını yansıttığı resimler, Çocuk Hastanesi'nde sergilendi. Amaçlarının farkındalığı artırmak olduğunu ifade eden Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney; "2-8 Kasım Dünya Lösemi Günü dolayısıyla çocuk hastanemizde böyle bir etkinliğe imza atıyoruz. Lösemi farkındalığını, hastalarla olan iletişimi artırmak için düzenlediğimiz bu etkinlikte lösemili çocuk hastalarımızın yaptığı resimleri görüyorsunuz. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü ise çocukların düşüncelerinin çok güzel ve anlamlı olduğuna vurgu yaparak; "2-8 Kasım dünya Lösemili Çocuklar Günü. Servisimizde yatan ve tedavi alan çocuklarımız var. Bugün, bu çocuklarımızın kendi düşüncelerini yaptıkları resimlerle görmektesiniz. Bunları sergilemek istedik çünkü düşünceler çok güzel. Çocuklar bu işin farkında. Halkımızın ve öğrencilerimizin de farkında olduğunu biliyoruz ve bu farkındalığı artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Dernek Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ekrem Ünal da sergide emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Sergi açılışının ardından destekte bulunan okullara plaket takdimi yapıldı. Etkinliğe katılan misafirler de sergiyi gezerek, resimler hakkında bilgiler aldı.

