Lösemili hastalara moral verildi

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. eğitmenleri müzik eşliğindeki spor ve dans gösterileri ile Erciyes Üniversitesi Fevzi Mercan-Mustafa Eraslan Çocuk Hastanesi önündeydi. Spor A.Ş. eğitmenleri, lösemili hastaların bu dönemde en çok ihtiyaç duydukları moral ve motivasyon için gösteriler yaptılar.
Gösteriler sırasında sürpriz bir doğum günü kutlaması da gerçekleştirildi. 9 yaşındaki lösemi hastası Kübra Akdağ’ın doğum günü Spor A.Ş. ekipleri tarafından kutlandı. Kübra ise bu görüntüleri diğer hastalarla birlikte odasının penceresinden izledi.
Duygu dolu anların yaşandığı gösterilerde hastanelerdeki tüm hastalara şifa temennisinde bulunuldu.
Gösteriler sırasında sürpriz bir doğum günü kutlaması da gerçekleştirildi. 9 yaşındaki lösemi hastası Kübra Akdağ’ın doğum günü Spor A.Ş. ekipleri tarafından kutlandı. Kübra ise bu görüntüleri diğer hastalarla birlikte odasının penceresinden izledi.
Duygu dolu anların yaşandığı gösterilerde hastanelerdeki tüm hastalara şifa temennisinde bulunuldu.
Kurumsal