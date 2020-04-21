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Lösemili hastalara moral verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., koranavirüsle mücadele sürecinde yaptığı etkinliklerle moral ve motivasyon kaynağı oldu. Yaptığı etkinliklerle takdir toplayan Spor A.Ş. bu kez lösemili hastalara moral verdi. Etkinlik sırasında bir de sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Lösemili hastalara moral verildi
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. eğitmenleri müzik eşliğindeki spor ve dans gösterileri ile Erciyes Üniversitesi Fevzi Mercan-Mustafa Eraslan Çocuk Hastanesi önündeydi. Spor A.Ş. eğitmenleri, lösemili hastaların bu dönemde en çok ihtiyaç duydukları moral ve motivasyon için gösteriler yaptılar.
Gösteriler sırasında sürpriz bir doğum günü kutlaması da gerçekleştirildi. 9 yaşındaki lösemi hastası Kübra Akdağ’ın doğum günü Spor A.Ş. ekipleri tarafından kutlandı. Kübra ise bu görüntüleri diğer hastalarla birlikte odasının penceresinden izledi.
Duygu dolu anların yaşandığı gösterilerde hastanelerdeki tüm hastalara şifa temennisinde bulunuldu. 
 

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