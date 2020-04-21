Lösemili hastalara moral verildi Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., koranavirüsle mücadele sürecinde yaptığı etkinliklerle moral ve motivasyon kaynağı oldu. Yaptığı etkinliklerle takdir toplayan Spor A.Ş. bu kez lösemili hastalara moral verdi. Etkinlik sırasında bir de sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

21 Nisan 2020 Salı 15:08