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LÖSEV vatandaşların kurban bağışlarına talip

LÖSEV Kayseri ekibi, dağıttıkları broşürler ile lösemili çocuklara yardım için vatandaşları kurban bağışı hakkında bilgilendiriyor.

LÖSEV vatandaşların kurban bağışlarına talip

LÖSEV Kayseri ekibi, Talas ilçesinde açtıkları stant ile vatandaşları kurban bağışı hakkında bilgilendirdi. Vatandaşları tek tek dolaşıp broşür dağıtan gönüllüler, lösemi tedavisi gören çocuklar için kurban bağışı topladıklarını söyledi.



LÖSEV Kayseri Sorumlusu Arzu Çokeken, “LÖSEV olarak 12 ay boyunca ailelerimize taze et ve et ürünleri iletiyoruz. Bugün ki yaptığımız etkinlikle de kamuoyu bilinçlendirmesi yapıyoruz. Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığımız çalışmaları anlatıyoruz. Vatandaşlarımız nasıl bağış yapabilirler, bize nasıl ulaşabilirler, biz bu etleri nasıl değerlendiriyoruz gibi soruların cevaplarını vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Vatandaşlarımız biraz tedirginlikleri var. Daha öncesinde LÖSEV adına dergi ve gazete satan insanlar olduğu için öncelikle tedirginlik yaşıyorlar. Biz bunları anlatıyoruz. Dolandırıcılara da itibar etmemelerini istiyoruz. Bu şekilde de halkımızı bilinçlendirme yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
 
 

İHA

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