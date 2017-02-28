“MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Kayseri Valiliği Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Vali Yardımcıları Mehmet Emin Avcı, Zekeriya Güney, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve davetliler katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, madde bağımlılığı ile mücadelelerinin artarak devam edeceğini kaydetti. Vali Kamçı, “İnsanlığın önündeki önemli meselelerden birisi olan madde bağımlılığı özellikle gençleri ve çocuklarımızı etkisi altına almaktadır. Ülkemizde madde bağımlılığı yüzde 2.7 oranındadır. Bu oran dünya ortalamasının altında olmasına rağmen bize göre çok yüksek diyoruz. Bunu azaltmamız gerekir ama maalesef son zamanlarda artmaya devam etmektedir. Bugün ki toplantımızın da amacı bu oranı azaltabilmektir. Dünya ortalamasının yüksek olması bizim bu konudaki çalışmalarımızı engellemeyecek ve daha gayret içerisinde ilerleyecektir. Toplum yapısını derinden tehdit eden madde bağımlılığına karşı kamu, özel sektör ve sivil toplumun birlikte mücadele etmesi bu noktada önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.Vali Süleyman Kamçı, “Çocuklarımızın ailelerinin bilinçlendirilmesi ve desteklenmesi ile gençlerin bu kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için elimizden geleni yapmamız ve onların korunması büyük önem arz etmektedir. Anne ve babasıyla sağlıklı bağ kurabilmiş, yeterli sevgi ve ilgiyi alabilmiş bir aileden yetişen ve arkadaş çevresi iyi olan gençlerin herhangi bir maddenin esiri olmaya ihtiyaç duymadığı da aşikardır. Madde bağımlılığı olan çocuklarımıza baktığınızda mutlaka ileri problemleri ve arkadaş grubunun birinci etken olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle çocuklarımızın ve gençlerimizin küçük yaşta sanatsal faaliyetlere ve spora yönlendirilmesi kendileri ve toplumun geleceği için faydalı hobiler edinmeleri gerekir. Bu noktada gençlik ve spor hizmetlerine, velilerime ve okullarımıza büyük görev düşmektedir. Onlarda çocuklarımıza bu imkanları en asgari seviye de sağlamak zorundalar. Sağladıkları takdirde çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmakta mümkün olabilecektir. Bu sayede kaliteli bir arkadaş çevresine sahip olan gençlerimiz olumsuz etkilere karşı daha bilinçli olacaklardır” diye konuştu.Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’nın konuşmasının ardından Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mahmut Işıkgöz madde bağımlılığı ile ilgili bilgiler verdi.