Mağduriyeti giderildi, elektriği bağlandı

Gazetemize ulaşan bir vatandaş, “Abone borcum olmadığı halde kesintiye maruz kaldım, 7 saattir yok ve hala gelen giden yok bekliyorum” ifadeleriyle mühürlenmiş sayacının fotoğrafını paylaşmıştı.



Konu hakkında bir gelişme olup olmadığı konusunda kendisine ulaştığımız vatandaş, yaşadığı problem hakkında şunları söyleyerek yetkililerden yardım talep etmişti: “Acil hattını arıyorum ama çözüm yok bekleyin diyorlar ancak ilk aradığımda ‘hatalı kesim yapılmış mühürü pense ile kesin şalteri kaldırın’ dedi görevli kişi. Sabit hattan aradı 207 80 00. Ben de ‘beni suçlu çıkartır bu fiil yapamam’ dedim. O zaman ‘kaydınızı aldım bekleyin’ dedi hala gelip giden yok. Hatalı ben miyim ki cezayı ben çekiyorum anlaşılır gibi değil. Öğleden önce bir görevli aldığı emirle gelip evimin elektriğimi kesti şimdi kimseyi bulup da açtırmaya getirtemiyorum. Mazeretleri iş yükü çokmuş, daha benim evden başka kaç evin elektriğini kestilerse artık hatalı olarak yetişemiyorlardır bence.”



Mühür kesildi, elektrik bağlandı

Konunun ardından gazetemize tekrar ulaşan aynı vatandaş, “Şükür 17;30 da arıza ekibi geldi gerekli araştırma ve telefon konuşmalarından sonra hatalı işlemden dolayı mührü kesip alıp gittiler ve medeniyete kavuştum” diyerek, sorunun çözüldüğünü ve elektriğinin tekrar bağlandığını ifade etti.