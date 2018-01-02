Magnet’te yılın ilk bebeğine ‘Ata’ ismi verildi

Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Feride Kibaroğlu ‘Ata’ bebeğin sağlıklı bir ömür sürdürmesini temenni ederken, Başhekim Yardımcısı Dr. Sait Şener tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Ata bebeğin ailesi, Kadın Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet Kamalı ve emeği geçen personele teşekkür ettiler.
Kurum Haberi
Ata bebeğin ailesi, Kadın Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet Kamalı ve emeği geçen personele teşekkür ettiler.
Kurum Haberi