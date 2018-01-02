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Magnet’te yılın ilk bebeğine ‘Ata’ ismi verildi

Özel Magnet Hastanesi’nde 2018 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe ‘Ata’ ismi verildi.

Magnet’te yılın ilk bebeğine ‘Ata’ ismi verildi
Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Feride Kibaroğlu ‘Ata’ bebeğin sağlıklı bir ömür sürdürmesini temenni ederken, Başhekim Yardımcısı Dr. Sait Şener tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Ata bebeğin ailesi, Kadın Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet Kamalı ve emeği geçen personele teşekkür ettiler.
Kurum Haberi
 
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