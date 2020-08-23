“Mahalle sakinlerinizi maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirin”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mahalle muhtarlarına seslendi. Muhtarların korona virüs sürecinde önemli katkılar sunduğunu kaydeden Vali Günaydın, mahalle sakinlerinin bilinçlenmesi gerektiğini belirterek; "Muhtarlarımız olarak vatandaşlarımıza en yakın temas noktasında bulunuyorsunuz. Bu nedenle olaylara çok kısa sürede vakıf olup, sorunların çözümü için ilgili kurumları bilgilendirerek önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz koronavirüs sürecinde de önemli katkılar sunuyorsunuz. Mahallenizde bulunan vatandaşlarımızı, esnaflarımızı, maske-mesafe-temizlik konusunda bilgilendirmeniz, düğün sahiplerine düğünler için belirlenen kuralları hatırlatmanız, eş dost, akraba ziyaretlerine ara verilmesini, zaruri hallerde ziyaretlerin kısa tutulması için çalışmalarda bulunmanız çok büyük arz etmektedir. Çalışmalarınız ve katkılarınız için teşekkür ediyorum. Hep birlikte çalışacağız, hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

