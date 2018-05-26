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MAHALLELİLERİ ŞAŞIRTAN MANTAR

Kayseri’de tarlada bulunan 2 buçuk kiloluk mantar, mahallelileri hayrete düşürdü.

MAHALLELİLERİ ŞAŞIRTAN MANTAR
Kayseri’de Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Turan mahallesinde bahçesinde mantar arayan 54 yaşındaki Yıldız Öztürk, domates fidelerinin arasında 2 buçuk kiloluk mantar buldu. Mantarı görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Yıldız, durumu mahallelilere de bildirdi. Mantarı görmek isteyen mahalleliler de Öztürk’ün evine akın etti. 
Bulduğu mantarı tavuk niyetine yiyeceklerini belirten Yıldız Öztürk, “Sabah uyandım, bahçede mantar arıyordum. Bahçede dolaşırken karşıma bu mantar çıktı. Zehirli de değil. Tavuk eti niyetine yiyeceğiz. Mantarı görünce çok şaşırdım ve heyecanlandım. Getirip komşulara gösterdim, ‘Böyle mantar gördünüz mü?’ diye. Onlarda çok şaşırdı. Dünden beri millet bunun heyecanında. Bu 2 buçuk kilo geliyor. Ocakta kavurup yiyeceğiz” dedi. 
Mahalle sakinlerinden 78 yaşındaki Duran Umcu da, “78 yaşındayım, böyle mantarı hayatımda görmedim. Çok büyük bir mantar. Şimdiye kadar böyle bir mantar görmediğim için bunu görünce çok şaşırdım” diye konuştu. 
 
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