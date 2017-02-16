Makineyi köpeğimde denediler

Almanya’dan yıllar önce getirttiği özel Pekingese cinsi köpeği öksürmeye başlayınca hastalandığını düşünerek ERÜ Veteriner Fakültesine tedavi amaçlı götürdüğünü söyleyen Alev Hurç, köpeğinin yanlış tedavi sonucu öldürüldüğünü öne sürdü.

Şikayet başvurusunda bulundu

Hurç köpeğinin ölümü üzerine Veteriner Fakültesi’ndeki iki veterinerden şikayetçi olduğunu ifade ederek hem polise hem de Erciyes Üniversitesi’ne başvurduğunu söyledi. Şikayetinin takipçisi olacağını kaydeden Alev Hurç verdiği bilgide şöyle dedi:

“Köpeğim öksürmeye başlayınca hemen tedavi ettirmek için E.Ü. Veteriner Fakültesi’ne götürdüm. Orada isimleri şikayet dilekçemde olan iki kişiye köpeğimin rahatsızlığını anlattım öksürüyor dedim. Onlar da bana yeni bir makine geldiğini, köpeğimde bunu deneyeceklerini söyledi. Ben de ‘aman narkoz verecekseniz benim köpeğim kaldıramaz. Çok küçük, bir şey olmasın!” dedim. Sonra “merak etme olmaz, endoskapi ile girip bakacağız.” dediler. Gözümün önünde, birbirlerine anlatarak, makineyi köpeğimin üzerinde denediler, köpeğim masada kaldı. Ayılmadığını görünce iğne yaptılar ama yine olmadı. Öldüğünü anlayınca ‘sadece üzgünüz’ deyip konuyu kapatmak istediler. Ama ben bu konunun peşini bırakmayacağım. ‘Yapmayın kaldıramaz bu narkozu’ dediğim halde beni dinlemediler. İki kişiden de şikayetçiyim hem polise hem üniversiteye şikayet dilekçemi verdim. “

Haber: İlter Sağırsoy

