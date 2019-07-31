Malatya’daki tatbikata Kayseri AFAD da katıldı

Kayseri AFAD İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kayseri AFAD ekiplerinin Malatya’da gerçekleştirilen tatbikata katıldığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından Malatya'da düzenlenen ve AFAD ekiplerinin de destek verdiği 8. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Tatbikatı’nda, 7 ayrı senaryo kapsamında hazırlanan medikal kurtarma faaliyetleri canlandırıldı.







Malatya'da, Şeker Fabrikası içinde Sağlık Bakanlığı'nca bu yıl 8'incisi düzenlenen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tatbikatına, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Malatya Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen ile Sağlık Bakanlığı, AFAD, İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcilerinin de yer aldığı belirtildi.



AFAD, tatbikat için Malatya, Kayseri, Elazığ ve Erzincan illerinden 30 Arama Kurtarma Teknisyeni ile 7 Arama Kurtarma Aracı görevlendirdi. Ayrıca tatbikat alanına 1 KBRN Dekontaminasyon Çadırı, 1 Dekontaminasyon Ünitesi, 2 Banyo Konteyneri ile 2 WC Konteynerinin kurulumunu sağladı.







Tatbikatta, 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından Şeker Fabrikası yerleşkesinde kimyasal tankın devrildiği, devrilen kimyasal tanktan sızıntıların meydana geldiği, yüksek bir kule üzerinde çalışan kişinin düştüğü, Akçadağ ilçesi Levent Vadisi Kanyonunda kayalıklar üzerinden bir kişinin düştüğü, Beydağı Mahallesi'nde çok sayıda evin yıkıldığı, bir binada yangın çıktığı, Demiryolları İşletme Müdürlüğü önünde yolcu treninin yandığı ve devrilen bir vagonda çok sayıda yaralının bulunduğu, Beyler Deresi mevkisinde zincirleme trafik kazasında çok sayıda yaralının olduğu, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi binasında meydana gelen şiddetli sarsıntı sonucu hastaların tahliyelerinin gerçekleştirilmesi senaryoları işlendi. Canlandırılan senaryoların ardından tatbikat başarıyla tamamlanmış oldu.

