Melikgazi İlçe Müftülüğü tarafından 2017 yılı Mart ayı personel toplantısı Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapıldı.

Toplantıya ilimizde bir dizi programlara katılmak üzere gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sarıbıyık, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, İl Müftü Yardımcısı Mahmut Taşyapan, Melikgazi İlçe Müftüsü Musa Dolar, Melikgazi İlçe Müftülüğüne bağlı imam hatip ve müezzin kayyım katıldı.

“Artık sadece Türkiye’nin Diyanet İşleri Başkanlığı değiliz”

Toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2017 - 2021 Stratejik Planını anlatan Strateji Geliştirme Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sarıbıyık, “Türkiye sadece Türkiye olmadığı gibi Diyanet İşleri Başkanlığı da sadece Türkiye’nin Diyanet İşleri Başkanlığı değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı geriye dönük olarak bakıldığında 3 Mart 1924 tarihinde kurulmuş olan bu kurum 1930’a geldiğinde 5 bin kadrosu olan bir kurumdu. Ancak 1940’lara doğru bu 5 bin kadro tamamen Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmiş ve 1940’lı yıllarda sadece 8 kişiden oluşan bir kurum haline gelmiştir. Ama bugün itibariyle 126 bin 500 mevcuda ulaşmış bir kurum olarak gerçekten Türkiye’nin, İslam Dünyasının, gönül dünyamızın dini, manevi alanını inşa etme noktasında gerçekten bir ‘maneviyat ordusu’ haline geldiğimizi de kabul etmemiz lazım. Ama bu ifade bir ‘maneviyat ordusu’ ifadesinin bize gerçekten çok büyük sorumluluk yüklediğini de bilmemiz gerekir.

Mahallenin Eman Merkezi Camidir

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz 2017-2021 Stratejik Planımıza son derece üst bir hedef belirledik. O hedef nedir? O hedef, İslam dini ile ilgili tüm alanlarda güvenilen ve evrensel anlamda dünya çapında referans alınan bir kurum olmak bizim temel vizyonumuzu oluşturuyor. Bu hedefi gerçekleştirmek 126 bin 500 maneviyat ordusunun her bir ferdinin üzerine büyük bir sorumluluk yüklüyor. Biz stratejik planımızda camiyi yeniden tanımlarken camiyi en ücradaki köyün, mahallenin, cuma camilerinin, büyük Selahattin camileri de olmak üzere camilerimizi sosyal hayatın merkezi olarak tanımladık. Camilerimiz sadece yetişkinlerin, erkeklerin, belli yaşta insanların değil, çocukların, gençlerin, hanımların ve kızlarımızın rahatlıkla ulaşabilecekleri merkez haline dönüşmelidir. Camilerimiz mahallelerimizin eman merkezi haline dönüşmek durumundadır.

Stratejik planda yine din görevlilerimizi tanımlarken imamlarımız sadece camide 5 vakit namaz kıldıran namaz kıldırma memurları değil, cenazelere koşan değil, kendi bulunduğu mahallenin eman merkezinin emin insanı olarak tanımlıyoruz. Bunu yaparken tabi sadece camide değildir. Bununla birlikte görevimiz tüm mahalle gençleri, çocukları ve hanımlarıyla bizi tanımak durumundadır. Mahallenin sosyal hayatının yeniden inşasında imamın çok güzel bir rol oynaması gerekiyor.

Bunun için Diyanet mensupları olarak aidiyet duygularımızı artırmalıyız. Daha çok okumalı ve daha çok çevremizle ilişki içerisinde olmak durumundayız. Bu toplumu yeniden hayatla buluşturma durumundayız. Öncelikle herkes kendi mahallesinden başlayarak, kendi ilimizden başlayarak, kendi vatanımızdan başlayarak gönül coğrafyamız, İslam dünyası ve hedefimiz bütün dünya olmalıdır.” dedi.

Kurum Haberi



