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Mantılar, Su Börekleri, Katmerler Olgunlaşma Enstitüsünden

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Atölyesi, dışarıdan sipariş alarak ürettiği, mantı, su böreği, katmer gibi yöreye özgü tatlarıyla beğeni topluyor.

Mantılar, Su Börekleri, Katmerler Olgunlaşma Enstitüsünden

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Atölyesinde, Kayseri yöresel tatlarını yapılıyor ve servise sunuluyor. 10 açık lise öğrencisinin eğitim aldığı atölyede siparişe bağlı olarak günlük üretim yapılıyor. Kamu kurumlarının yanı sıra bireysel olarak da sipariş alan atölyede, mantıdan su böreğine, katmerden çeşitli kurabiyelere kadar üretimler yapılıyor.


 
Atölye hakkında bilgi veren Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Öğretmeni Ayşegül Hasekiz, “Kurumların siparişlerinin yanı sıra dışarıdan arayanların da ihtiyacına cevap vermeye çalışıyoruz. Su böreği, güllü baklava, mantı gibi Kayseri’ye has ürünleri üretiyoruz. Mantı üretimimiz her gün var. Ayda 25-30 kilo siparişimiz oluyor. Bunun dışında günlük çorba, kete, katmer, poğaça, simit gibi ürünler de üretiyoruz” dedi.
Siparişler için Olgunlaşma Enstitüsünün 0352 222 88 02 telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

İHA

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