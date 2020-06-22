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Maskesizliğe 900 TL ceza

Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maske takma zorunluluğu getirilirken maske takma yanlara 900 TL ceza uygulanacağı bildirildi.

Maskesizliğe 900 TL ceza

Yapılan açıklamada; "İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden 21/ 06 / 2020 tarihinde saat 17:00’da; aşağıda yer alan gündem maddelerine yönelik olarak ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmıştır. 05/06/2020 tarihli ve 65 no’lu kararımızda yer alan ; 'ilimiz genelinde tüm vatandaşlarımız için (kamuya açık) kapalı alanların yanı sıra toplu yaşam alanı kapsamında olan tüm açık alanlarda da (meydanlar, caddeler ve sokaklar, park ve bahçeler, sanayi siteleri, tarım alanları, toplu taşıma araçları, kamu/özel tüm kurum ve iş yerleri, açık alanlar vb.) ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirilmesine', hükmüne istinaden, ilimiz genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla maske kullanımı zorunluluğuna aykırı hareket edenlere, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezasının 900 TL olarak takdir edilmesi yönünde tavsiye kararı alınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.
 

İHA

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