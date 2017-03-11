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MAZLUMDER’de bayrak değişimi

Mazlumder Kayseri Şube Başkanlığı bugün 9. Olağan Genel Kurulu’nu yapacak. Dernek iç tüzüğü gereği mevcut başkan Ahmet Taş’ın aday olmayacağı genel kurul bugün saat 17.00’da gerçekleştirilecek.

MAZLUMDER’de bayrak değişimi
Araştırmacı-yazar Süleyman Arslantaş’ın konuşmacı olarak katılacağı program Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek.
Cumhurbaşkanlığı sistemi konferansı
Genel kurulun ardından Gönüllü Kültür Kuruluşları ve Cihannüma Kayseri temsilciliği ortaklaşa bir program düzenleyecek. Yine Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda saat 19.30’da tertiplenecek olan etkinlikte Cihannüma Genel Başkanı ve Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen ‘Yeni Türkiye Yolunda Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni anlatacak.
Haber: Bünyamin Gültekin
 
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