MAZLUMDER’de bayrak değişimi

Araştırmacı-yazar Süleyman Arslantaş’ın konuşmacı olarak katılacağı program Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı sistemi konferansı

Genel kurulun ardından Gönüllü Kültür Kuruluşları ve Cihannüma Kayseri temsilciliği ortaklaşa bir program düzenleyecek. Yine Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda saat 19.30’da tertiplenecek olan etkinlikte Cihannüma Genel Başkanı ve Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen ‘Yeni Türkiye Yolunda Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni anlatacak.

Haber: Bünyamin Gültekin

