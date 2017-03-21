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Mazlumder’de radikal değişim

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği Mazlumder’de Ankara’da yapılan olağanüstü kongre ile radikal değişiklikler yaşandı. Genel Merkezin Ankara’dan İstanbul’a taşındığı kongrede 15 şube de kapatıldı. Bu değişikliklerle dernekte yeni bir dönem başlarken “Mazlumder aslına dönüyor” yorumları yapıldı. Kayseri’den üç kişinin yönetime girdiği kongrede, Kayseri Şubesi önceki başkanı Ahmet Taş Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.

Mazlumder’de radikal değişim
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Bir süredir genel merkezin ve bazı şubelerin hukuk ve ilke dışı faaliyetlerinden rahatsız olan Mazlumder şubelerinin taleplerinin ilgili mahkeme tarafından kabulü ile 19 Mart 2017 Pazar günü  Ankara Hacıbayram’daki Araştırma ve Kültür Vakfı salonunda gerçekleştirilen ve divan başkanlığını avukat Ahmet Selamet’in, yardımcılıklarını araştırmacı yazar Süleyman Arslantaş ile İstanbul Şubesi eski başkanlarından avukat Şadi Çarsancaklı’nın yaptığı kongreye genel merkez yönetimi ve onlarla birlikte hareket eden şubeler katılmadı.
 
Genel merkez artık İstanbul
 
Olağanüstü kongrede alınan kararlar ile
  1. Genel merkez Ankara’dan İstanbul’a taşındı.
  2. Sakarya, Bursa, İzmir, Mersin, Antakya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Batman, Van, Bitlis, Muş ve Bingöl Şubeleri kapatıldı.
  3. Genel Yönetim Kurulu ( GYK)  üye sayısı 40 asıl 40 yedekten, 25 asıl 25 yedeğe indirildi.
  4. Her ilde bir şube açılabileceği karara bağlandı.
 
Kayseri’den 3 kişi yönetimde
 
Genel Kurulda yapılan Genel Yönetim Kurulu (GYK) seçimlerinde Kayseri Şubesini temsilen Ahmet Taş, Adnan Evsen ve Hacı Yakışıklı asil üyeliklere, Harun Gürpınar, Mustafa Kurban ve Yasin Yaşar yedek üyeliklere seçildiler. Toplantının sonunda toplanan GYK üyeleri Genel Başkanlığa İstanbul Şube başkanı Ramazan Beyhan’ı, Genel Sekreterliğe İstanbul Şubesinden avukat Kaya Kartal’ı seçerken Kayseri Şubesi önceki başkanı Ahmet Taş, Adana Şubesinden Orhan Göktaş ve Konya Şubesinden Derviş Argun, Ankara Şubesinden Metin Mahitapoğlu genel başkan yardımcısı oldular.
 
Böylece Mazlumder’de Ahmet Faruk Ünsal ve kapatılan şubelerin yönetimine son verilmiş oldu. Yeni seçilen genel merkez, olağan genel kurulun 21 Mayıs 2017 Pazar günü İstanbul’da toplanmasına karar verdi. Bu değişikliklerle Mazlumder’de yeni bir dönem başlamış oldu.
 
Ünsal’dan açıklama
 
Öte yandan Mazlumder eski Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, olağanüstü kongreyi ve dernekte yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:
 
“Bir zorbalıkla karşı karşıyayız. Gerçekten darbe yapıldı. Ben 8 yıldır genel başkanlık yapıyorum ve son dönemimdi. Tüzüğe göre yeniden seçilmem mümkün değildi. Benim yönetimimde, bütün kararlarımızı son derece özgür bir tartışma ortamında aldık. Bu kadar katılımcı, bu kadar özgür, bu kadar çeşitli fikirlerin kendilerini ifade edebildiği bir ortamı sürdürdükten sonra, bir baskı, bir oldubitti, bu çeşitliliğin yok edilmesi karşısında hem üzgünüz hem de öfkeliyiz.”
 
Kayseri Gündem
 
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