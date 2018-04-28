MAZLUMDER’den insanlığa çağrı

MAZLUMDER Kayseri Şube Sekreteri Mustafa Kurban yaptığı açıklamasındaSuriye’de 7 yıldan bu yana devam eden çatışmalarda bu güne kadar 1 milyona yakın masum insan hayatını kaybettiğini, yüz binlercesinin yaralandığını yüz binlerce insanın ise sakat kalıp özürlü duruma düştüğünü söyledi.“Bir yandan rejim saldırıları diğer yandan rejimin zulmüne destek için Rusya ve İran güçleri diğer yandan DAİŞ’le mücadele ediyorum aldatmacası ile bu ülkeye yerleşen ABD, AB ve onların yardımcısı koalisyon güçleri ABD’nin üretip ülke insanının başına bela ettiği DAİŞ, PYD, YPG ve PKK gibi silahlı terör örgütlerinin saldırıları sonucu milyonlarca insan da Suriye içinde ve ülke dışında mülteci hayatı yaşamaya başladı” diyen Mustafa Kurban şunları söyledi:“Bunlar yetmiyormuş gibi halkının katili Beşar Esed’in Baas rejimi güçlerinin kendi halkına kimyasal silah kullanarak soykırım uygulamasıyla on binlerce ülke insanı feci bir şekilde hayatını kaybetti, yüz binlercesi da ayakta kalabilmek için yaşadıkları kasaba, köy ve şehirleri terk etmek zorunda kaldı. Suriye rejim güçlerinin işgalci Rus askerlerinden de yardım alarak 200’e yakın bomba atarak soykırım uyguladığı Şam’ın banliyösü Doğu Guta şehrinde on binlerce insan acımasızca öldürüldü. Canını kurtarabilen çoğunluğu çocuk ve kadın 200 bine yakın hasta ve yaralı ise Türkiye’nin kontrolündeki İdlib şehrine sığınmak zorunda kaldı. Bir damla suya, bir lokma ekmeğe, bir gram ilaca ve acil sağlık hizmetine muhtaç olan bu insanlar zor şartlarda hayatta kalmanın mücadelesini veriyorlar.”Konuşmaların ardından dernek üyeleri tarafından katliamın fotoğraflarının yer aldığı sergi gezildi. Cumhuriyet Meydanı Almer AVM önünde kurulan sergi yarın akşama kadar açık kalacak.