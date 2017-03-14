Mazlumder’in 9. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Süleyman Arslantaş’ın konferansının ardından Mazlumder Kayseri Şubesinin 9. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.
Kemal Mete’nin divan başkanlığına, Mustafa Kurban ve Nevzat Tereci’nin kâtip üyeliklere seçildiği genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunup ibra edilmesinin ardından seçimlere geçildi.
Yönetim Kurulu Asil Üyeler/Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
1. Ahmet TAŞ 1. Rıza BOZDAĞ
2. Adnan EVSEN 2. Ali İhsan FETİH
3. Av. Ramazan ASLAN 3. Harun GÜRPINAR
4. Mustafa KURBAN 4. Salih DEMİRAYAK
5. Kemal METE 5. Musa EVRAN
6. Halit BOLAT 6. Mehmet GÖKÇE
7. M. Fatih OKUT 7. Hüseyin SOYLU
8. Uğur MEMİŞ 8. Nihat OK
9. Esat YAKUT 9. Nevzat TERECİ
Kurum Haberi
Kemal Mete’nin divan başkanlığına, Mustafa Kurban ve Nevzat Tereci’nin kâtip üyeliklere seçildiği genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunup ibra edilmesinin ardından seçimlere geçildi.
Yönetim Kurulu Asil Üyeler/Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
1. Ahmet TAŞ 1. Rıza BOZDAĞ
2. Adnan EVSEN 2. Ali İhsan FETİH
3. Av. Ramazan ASLAN 3. Harun GÜRPINAR
4. Mustafa KURBAN 4. Salih DEMİRAYAK
5. Kemal METE 5. Musa EVRAN
6. Halit BOLAT 6. Mehmet GÖKÇE
7. M. Fatih OKUT 7. Hüseyin SOYLU
8. Uğur MEMİŞ 8. Nihat OK
9. Esat YAKUT 9. Nevzat TERECİ
Kurum Haberi