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Meclis Başkanı Kahraman nikah şahitliği yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın Danışmanı Mustafa Öz’ün kızının nikah şahitliğini yaptı. 

Meclis Başkanı Kahraman nikah şahitliği yaptı
Yarın katılacağı çeşitli programlar nedeni ile Kayseri'ye gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın Danışmanı Mustafa Öz’ın kızı Serra Öz ile Mehmet Şahin’in nikah törenine katıldı. Vali Süleyman Kamçı ile il protokolü tarafından karşılanan Kahraman, nikahın yapıldığı salona geçti. Burada gazetecilere bugünkü temasları hakkında bilgiler veren Kahraman, “Nevşehir’e geldim. Çok güzel gelişmeler gördüm. Daha önce gittiğim yerler, fakat o kadar çok gelişmiş ki fevkalade memnun oldum” diye konuştu. 

Çiftin salona girmesinin ardından nikah törenine geçildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in kıydığı nikahın şahitliğini Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer ile Mustafa Elitaş, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptı. Nikahın kıyılmasının ardından Milletvekili Elitaş, evlilik cüzdanını çifte verdi. 

Nikahın ardından çifte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 çocuk nasihatini hatırlatan Meclis Başkanı Kahraman, “Çok güzel bir vesileyle bir aradayız. Hiç aklımda olmayan bir şahitlikte bulundum. Bugün sabah Ankara’dan ayrıldım ve buraya geceyi geçirip yarınki toplantılara katılmak için geldim. Kırşehir ve Nevşehir’de bulundum. Mustafa Bey benim dava arkadaşım. Allah hayırlı eylesin” ifadelerini kullandı.
Nikah töreninin ardından protokol üyeleri salondan ayrıldı.
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