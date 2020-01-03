Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Melikgazi ve Yeşilhisar ilçe müftüleri emekli oldu

Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat ve Yeşilhisar İlçe Müftüsü Said Çavuşoğlu yaş haddinden emekli oldu.

Melikgazi ve Yeşilhisar ilçe müftüleri emekli oldu

İl Müftülüğü tarafından İl Müftülüğü Toplantı Salonunda düzenlenen İlçe Müftüleri Toplantısı sonrası yaş haddinden emekli olan Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat, Yeşilhisar İlçe Müftüsü Said Çavuşoğlu ve yine yakın zamanda yaş haddinden emekliye ayrılacak olan Pınarbaşı İlçe Müftüsü Reşat Üstün onurlarına veda programı düzenlendi. Kendileri için düzenlenen veda programında konuşan ilçe müftüleri, Kayseri’de uyumlu bir çalışma ortamında görev yaptıklarını belirterek, bu güzel ortamı sağlayan İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven’e teşekkür etti.




Daha sonra söz alan İl Müftüsü Sayın Güven, “Memuriyet hayatı ve görevi süresi içerisinde din hizmetleri ve din eğitiminde göstermiş olduğu gayretlerinden ve hizmetlerinizden dolayı ilçe müftülerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bundan sonraki emeklilik yaşamlarında değerli müftülerimize ailesi ve tüm sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar dilerim” dedi.
Program, İl Müftüsü Sayın Güven tarafından yaş haddinden emekli olan ilçe müftülerine teşekkür plaketi ve çeşitli hediyeler takdim edilmesi ile sona erdi.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi İlçe MüftüsüYeşilhisar İlçe Müftüsü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.