Melikgazi'de Sonbaharda Da Fidanlar Yeşerecek

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak her yıl binlerce fidanı toprak ile buluşturarak, gelecek kuşaklara yeşil ve çevre mirası bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

2013 yılı sonbahar döneminde 25 bin fidan dikiminin planlandığını ve yapılan çalışmalar ile de şimdiye kadar 8 bin fidan dikiminin tamamlandığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Park ve Bahçeler Müdürlüğünce şu anda Yenimalle ile Mimarsinan Bahçelievler bölgelerinde fidan dikim çalışmaları sürdürülmektedir. Belediye olarak özellikle eğimli ve yamaçlı alanlarda fidan dikimini gerçekleştiriyoruz. Böylece hem yeşillendiriyor hem de toprak kaymalarını önlüyoruz. Fidan dikiminde en önemsi semt halkının özelikle öğrencilerin ve çocukların katılımlarını sağlıyoruz. Bugün okul, muhtarlık ve orta refüjlerde fidan dikimini gerçekleştirdik“ dedi.

İmar Planında yeşil alan tahsis edilen tüm alanlarda fidan dikim çalışması yapılan yamaçlı ve eğimli arazilerde 3 aşamalı olarak gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, arazinin yamaç olduğu yerlerde eğimli taraça çalışması yaptıklarını ve bu alanlarda damlama sulama sistemi ile ağaçların sulanacağını kaydetti.

Yenimahalle Muhtarı Cuma Yiğit ise mahallerine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür ederek özelikle çevreye ve yeşil bir mekâna önem verdiği için, mahallede fidan dikimine öncülük ettiği için Başkan Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, 2013 yılı sonbahar çalışmaların tüm hızı ile devam ettiğini ve bayram sonrası 8 bin fidanın toprak ile buluşturulduğunu sözlerine ekledi.