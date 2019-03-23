MELİKGAZİ’YE PATİ PARK

TÜRKİYE’DE BİR İLK OLACAK
Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan adayı Dr. Hacı Mustafa Palancıoğlu pek çok önemli büyük projelerin yanında sosyal amaçlı, çevreyi, insanı ve hayvanları da önemseyen işlere de imza atacaklarını söyledi. Palancıoğlu, “Bu manada Türkiye’de bir ilke imza atacağız ve oluşturacağımız Pati Parklar ile hem hayvan severler hem de hayvanları rahat edecek” diye konuştu.
BİLGİ DE ALACAKLAR
Melikgazi Belediye Başkan adayı Dr. Palancıoğlu bu mekanlarda veteriner hizmetlerinin de verileceğine dikkat çekerek, “Hayvanlarıyla buraya gelenler hem onlarla vakit geçirip onları gezdirmiş olacaklar, hem de burada uzmanlardan bilgiler alacaklar ve hayvanlarıyla ilgili alışverişler de yapabilecekler” dedi.
Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan adayı Dr. Hacı Mustafa Palancıoğlu pek çok önemli büyük projelerin yanında sosyal amaçlı, çevreyi, insanı ve hayvanları da önemseyen işlere de imza atacaklarını söyledi. Palancıoğlu, “Bu manada Türkiye’de bir ilke imza atacağız ve oluşturacağımız Pati Parklar ile hem hayvan severler hem de hayvanları rahat edecek” diye konuştu.
BİLGİ DE ALACAKLAR
Melikgazi Belediye Başkan adayı Dr. Palancıoğlu bu mekanlarda veteriner hizmetlerinin de verileceğine dikkat çekerek, “Hayvanlarıyla buraya gelenler hem onlarla vakit geçirip onları gezdirmiş olacaklar, hem de burada uzmanlardan bilgiler alacaklar ve hayvanlarıyla ilgili alışverişler de yapabilecekler” dedi.
İlter SAĞIRSOY