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MELİKGAZİ’YE PATİ PARK

Melikgazi Belediye Başkan adayı Dr. Hacı Mustafa Palancıoğlu Melikgazi’de belli birkaç yere Pati Park yapılacağını belirterek, “Öncelikli yapacağımız işlerin başında geliyor. Evcil hayvanların dış mekanda rahatça dolaşabilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, sahipleriyle güzel vakit geçirebilecekleri rekreasyon alanları oluşturulacak” dedi.

MELİKGAZİ’YE PATİ PARK
TÜRKİYE’DE BİR İLK OLACAK
Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan adayı Dr. Hacı Mustafa Palancıoğlu pek çok önemli büyük projelerin yanında sosyal amaçlı, çevreyi, insanı ve hayvanları da önemseyen işlere de imza atacaklarını söyledi. Palancıoğlu, “Bu manada Türkiye’de bir ilke imza atacağız ve oluşturacağımız Pati Parklar ile hem hayvan severler hem de hayvanları rahat edecek” diye konuştu.



BİLGİ DE ALACAKLAR
Melikgazi Belediye Başkan adayı Dr. Palancıoğlu bu mekanlarda veteriner hizmetlerinin de verileceğine dikkat çekerek, “Hayvanlarıyla buraya gelenler hem onlarla vakit geçirip onları gezdirmiş olacaklar, hem de burada uzmanlardan bilgiler alacaklar ve hayvanlarıyla ilgili alışverişler de yapabilecekler” dedi.

 
 

İlter SAĞIRSOY

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