MEMDUH BAŞKANIMIZI ARATMAYACAĞIZ Melikgazi Belediye Başkan adayı ve Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu projelerinin tanıtımını yaparken, “Türkiye’ye örnek ve referans olacak projeler hazırladık. Memduh Başkanı inşallah aratmayacak, onun yaptıklarının üzerine koymaya gayret edecek ve Melikgazi’yi daha da güzelleştirecek, geliştireceğiz” dedi.

16 Mart 2019 Cumartesi 09:35