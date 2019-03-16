MEMDUH BAŞKANIMIZI ARATMAYACAĞIZ

REFERANS PROJELERLE GELİYORUZ
Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu Türkiye’ye mâl olacak referans projelerle hizmet vereceklerini belirterek, “İnşallah Melikgazi’de de seçimleri kazanacağız. İnanıyorum ki yapmayı hedeflediğimiz projeler Türkiye’de ses getirecek ve inşallah Memduh Başkanımızı da aratmayacağız” diye konuştu.
BÜYÜKKILIÇ: PALANCIOĞLU’NA KEFİLİM
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Melikgazi Belediyesi’ni ve ilçeyi gönül rahatlığıyla en az kendisi kadar başarılı olacağına inandığı bir isme teslim edeceklerini söyledi. Büyükkılıç, “Yıllardır hizmet verip referans ilçe haline getirdiğimiz Melikgazi’yi, yine alacağız ve eminim ki Palancıoğlu Başkan ilçemizi daha da ileriye götürecek. Kendisine güvenimiz ve inancımız da tam. Allah’ın izniyle Kayseri hep emin ellerde olacak” diye konuştu.
PALANCIOĞLU’NUN PROJELERİ
Melikgazi Belediye Başkan adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu projelerini anlatırken önemli başlıkları şöyle sıraladı: “Kubbe Gösteri ve Etkinlik Merkezi; Kayseri’nin simgelerinden olacak ve vatandaşların sanatsal etkinliklerde bir araya gelmesini sağlayacaktır. Spor Eğitim ve Gelişim Merkezi, Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi, Melikgazi Teknoloji Atölyesi, Mobil Oyun Atölyesi, Animasyon Atölyesi, Robotik ve Kodlama Atölyesi, Dene-yap atölyesi. Melikgazi Teknoloji Lisesi; Görsel Sanatlar Atölyesi; Karikatür Atölyesi, Hobi Atölyesi, Heykel ve Kil Atölyesi, Ahşap Boyama Atölyesi, El Sanatları Atölyesi.”
EVCİL HAYVANLARA ÖZEL PARK
Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri’de büyük eksikliği hissedilen evcil hayvanların rahatlıkla dolaştırılabileceği özel park alanlarının olmamasına dikkat çekerek, “Pati Oyun Parkı; evcil hayvanların dış mekanda rahatça dolaşabilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, sahipleriyle güzel vakit geçirebilecekleri rekreasyon alanları oluşturulacaktır. Böylece hayvan sevgisi daha da artacak ve sokak hayvanlarına yönelik bakış açıları daha da değişerek, gelişecektir” dedi.
Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu Türkiye’ye mâl olacak referans projelerle hizmet vereceklerini belirterek, “İnşallah Melikgazi’de de seçimleri kazanacağız. İnanıyorum ki yapmayı hedeflediğimiz projeler Türkiye’de ses getirecek ve inşallah Memduh Başkanımızı da aratmayacağız” diye konuştu.
BÜYÜKKILIÇ: PALANCIOĞLU’NA KEFİLİM
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Melikgazi Belediyesi’ni ve ilçeyi gönül rahatlığıyla en az kendisi kadar başarılı olacağına inandığı bir isme teslim edeceklerini söyledi. Büyükkılıç, “Yıllardır hizmet verip referans ilçe haline getirdiğimiz Melikgazi’yi, yine alacağız ve eminim ki Palancıoğlu Başkan ilçemizi daha da ileriye götürecek. Kendisine güvenimiz ve inancımız da tam. Allah’ın izniyle Kayseri hep emin ellerde olacak” diye konuştu.
PALANCIOĞLU’NUN PROJELERİ
Melikgazi Belediye Başkan adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu projelerini anlatırken önemli başlıkları şöyle sıraladı: “Kubbe Gösteri ve Etkinlik Merkezi; Kayseri’nin simgelerinden olacak ve vatandaşların sanatsal etkinliklerde bir araya gelmesini sağlayacaktır. Spor Eğitim ve Gelişim Merkezi, Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi, Melikgazi Teknoloji Atölyesi, Mobil Oyun Atölyesi, Animasyon Atölyesi, Robotik ve Kodlama Atölyesi, Dene-yap atölyesi. Melikgazi Teknoloji Lisesi; Görsel Sanatlar Atölyesi; Karikatür Atölyesi, Hobi Atölyesi, Heykel ve Kil Atölyesi, Ahşap Boyama Atölyesi, El Sanatları Atölyesi.”
EVCİL HAYVANLARA ÖZEL PARK
Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri’de büyük eksikliği hissedilen evcil hayvanların rahatlıkla dolaştırılabileceği özel park alanlarının olmamasına dikkat çekerek, “Pati Oyun Parkı; evcil hayvanların dış mekanda rahatça dolaşabilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, sahipleriyle güzel vakit geçirebilecekleri rekreasyon alanları oluşturulacaktır. Böylece hayvan sevgisi daha da artacak ve sokak hayvanlarına yönelik bakış açıları daha da değişerek, gelişecektir” dedi.
İlter SAĞIRSOY