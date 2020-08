Memduh Büyükkılıç’a yapılan “Algı Operasyonu”

Yazımın başlığında kullandığım gibi birileri Memduh Başkana karşı “ Algı Operasyonu” yapmaya başladı desek yalan olmaz.

Şimdi günümüzün popüler kelimelerinden olan algı operasyonu ne demek kısaca bahsedeyim.

İngilizcesi “Pereception Management”, yani algı yönetimi olan bu terimdeki amaç Toplumu manipüle ederek, etki oluşturmaya çalışmak olarak kısaca tabir edilebilir.

İşte Memduh Başkana yapılmaya çalışılanda tam da bu.

Kooperatif arsaları, anketler, belediye borçları, su faturaları gibi söylemlerle Memduh Büyükkılıç’ın Büyükşehir Belediyesinde hiçbir şey yapmadığı gibi bir tablo çizilmeye çalışılıyor.

Ama işin aslına bakarsak hiçde öyle değil. Ben Memduh Başkanı uzun yıllardır tanırım. Kendisi Melikgazi Belediye Başkanı iken yine bir yerel seçim döneminde aday gösterilecek mi tartışmaları varken “ Memduh Başkana Yapılanlar Revamı?” diye bir köşe yazısı yazmıştım, Oldukça ses getiren bu yazım hatta bazılarının zoruna gitmiş olacak ki o zaman gazetemizin internet sitesinden kaldırtırılmıştı.

Neyse geldi geçti.

Ama o zamanda Memduh Başkanı yapılan bir haksızlık vardı o haksızlığa karşı yazı yazmıştım.

Şimdide hemen hemen aydı durum söz konusu.

*****

Memduh Başkan’ın Büyükşehir’e Başkan olmasını bir türlü içene sindiremeyen bir gurup yine yönlendirmelerle, Memduh Başkanı ve Büyükşehir Belediyesini itibarsızlaştırma gayreti içine girdi. Bu insanlar zaman zaman aynen vücudun bağışıklık sistemi zayıfladığı zaman saldırıya geçen mikro organizmalar gibi. Büyükşehir Belediyesinde bir olay olduğunda hemen saldırıya geçiyorlar. Ama istedikleri kadar uğraşsınlar nafile.

Bu insanlara ilk olarak şunu söylemek gerekir. Büyükşehir Belediyesine itibarsızlaştırmaya çalışmak kimseye bir fayda getirmez. Hatta Türkiye geneline bakınca şehrimize zarar verir.

Tabiki yapılan yanlış varsa eleştireceğiz ama eleştirirken insanlara iftiraya varan sözler söylemek ve eksik bilgilerle yanlış yazmak hiç doğru bir yaklaşım değil.

*****

Ulusal medyada ya da sosyal medya üzerinden yazılanlara baktığınızda bir Kayserili olarak yaşadığımız şehirde ne Başkan çalışıyor, nede Belediye. Hizmet namına hiçbir şeyin yapılmadığını zannederiz.

Ama işin aslı öyle değil.

Başkan Memduh Büyükkılıç gerçekten gayretli bir çalışmanın içinde. O makama oturduğundan beri rahat bir gün geçirdiğini zannetmiyorum. Neredeyse 7/24 koşturuyor. Anket şirketlerinin rakamlarına bakarak yorum yaparsak yanılırız. Zira bazı anket şirketlerinin güvenilirlik sorunu olduğu yönünde siyasetçilerden tutunda, birçok kesimin açıklamaları var.

Kültürel, sosyal ve sportif alanlarda yapılan onca hizmet AK Parti belediyeciliğinin seçim stratejisi olan “Gönül Belediyeciliği” ilkesini en iyi uygulayan belediyelerden birisinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi olmasını sağlıyor. Her ne kadar birçok anket kuruluşu tarafından yapılan anketlerde! İlk 10 içerisinde yer almasa da gönüllere dokunan çalışmalarla ilk üç içerisinde yer aldığını düşünüyorum.

*****



Öte yandan Memduh Başkan Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan “ Kayseri işini bilir!” sözünün yerine “Kayserili işini bilir ve takip eder” diye düzeltti bir anlamda. Çünkü her fırsatta Ankara’da o Bakanlıktan diğerine adeta mekik dokuyarak, Kayseri’nin projelerini takip ediyor.

İşin peşini bırakmadan çalıştığı ve takip ettiği için

Bakınız Türkiye’nin en büyük Milet Bahçesi ( İhalesi sonuçlandı) Kayseri’mize yapılacak. 1.260.000 m2 alan üzerine Hava İkmal Millet Bahçesi yapılacak.

Havaalanı artık kabına sığmayan Kayseri’ye yetmiyor her fırsatta dile getiriliyordu. Oranın da genişlemesi projesi onaylandı ve ihale süreci başlıyor.

*****

Erciyes’in sadece kışın kayak merkezi olarak değil 4 mevsim faaliyet gösterecek bir spor merkezi olması için Yüksek İrtifa Kamp Merkezi çalışmasına başladı ve şu anda 2 futbol sahası tamamlandı ve hizmete açılacak.

Şehrin göbeğinde Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi kilitlenmiş durumda iken görüşmeler neticesinde yeniden çalışmalar başladı ve yeni etaplar için ihaleler yapılıyor.

Melikgazi Belediyesinde çok önemsediği Koromaz Vadisi projesi UNESCO Dünya Geçici Mirası Listesine dahil oldu.

Kapadokya Balon turizminin en önemli parçalarından birisi olacak Soğanlı Balon Uçuşları başladı.

6 yıldır devam eden Kale projesi Memduh başkan ile hız kazandı ve hizmete açılarak Kayseri halkının hizmetine sunuldu.

Kayseri’yi Kütüphaneler şehri yapmak için başlattığı çalışmalar ile halk arasında Meryem Ana Kilisesi olarak bilinen tesis son derece modern bir yapı ile Şehir Kütüphanesi olarak hizmete açıldı. Bunun yanında 4 ayrı mahallede daha kütüphaler açılarak gençlerin hizmetine sunuldu.

****

Tüm Dünya’yı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne sebep olan CORONAVİRÜS salgını ile mücadele de Türkiye’ye örnek olan projeler sergiledi. Günlük üretilen 5 bin adet maske ve dezenfektanlar halka ücretsiz dağıtıldı.

Esnafların mağduriyetin giderilmesi için işbirliği içerisinde birçok çalışma yapıldı. Haklın sokağa çıkma kısıtlamalarında bir nebzede olsa moral bulması için Spor AŞ’nin yaptığı çalışmalar takdir topladı.

Müzeler şehri Kayseri dedi ve bu yönde tüm dünya’da ses getiren 7 milyon yıl öncesinin dinazor fosil kalıntıları gün yüzüne çıkartıldı. Son olarak su altında kalan 7. 5 milyon yıllık su altı fosilleri ile Kayseri Turizm çekim alanı olacak.

****

Memduh Başkan bunun gibi birçok çalışmaya imza attı ve atmaya devam ediyor.

Bütün bunların yanında eksik yapılan, yanlış olan işlerde illaki olacak.

Sonuçta insanın olduğu yerde hatada olur.

Ancak bu hataları sanki büyüterek “ Algı Operasyonu” boyutuna vardırmak sadece zavallıların yapacağı bir iştir. Onun yerine hata gördüğümüzde usulüne uygun uyararak düzeltilmesini sağlamak daha erdemli bir yaklaşım olur diye düşünüyorum. Vesselam.