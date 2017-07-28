Memnuniyet anketinde Büyükşehir 16.

Memnuniyet durumlarına göre değerlendirildiğinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik yüzde 49,4 memnuniyet oranıyla 30 büyükşehir içerisinde 16. sırada yer alırken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu yüzde 59,7 memnuniyet oranı ile diğer Büyükşehirleri geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Yüzde 34.0 oranı ile Tekirdağ sonuncu oldu.

Kayseri için anket sonuçları şöyle:

Bu Pazar yerel seçim olsa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy vermeyi düşündüğünüz parti hangisidir?

AK Parti- yüzde 56,4

MHP- yüzde 25,0

CHP- yüzde 13,5

Diğer- yüzde 5,1



Kayseri Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’ten memnun musunuz?

Memnunun - yüzde 49,4

Memnun Değilim - yüzde 46,3

Fikir belirtmeyen - yüzde 4,3



Haber: Tuba Köksal

