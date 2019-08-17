MEMURUYLA DALGA GEÇEN MÜDÜRLÜK

Mesajı alan Sağlık İl Müdürlüğü çalışanlarından bazıları gazetemizi arayarak, “Bizimle dalga mı geçiyorlar anlamadık. Biz zaten ayın sonunu zor getiriyoruz, geçinemiyoruz. Bir de kalkıp kafa bulur gibi şehrin en lüks ve pahalı lokantalarından biriyle anlaşma yaptıklarını ve buradan yüzde on indirimle yararlanabileceğimizi bildirmişler. Belli ki yöneticilerimizin işleri tıkırında ve herkesi de kendileri gibi sanıyorlar. Biz helalinden kazandığımız alın terimizin karşılığı olan maaşımızla ancak geçinebiliyoruz, böyle yerlere gitmek bizim için lüks. Acaba buradan birileri komisyon mu kazanıyor diyeceğiz ama buna kadar tenezzül edeceklerini de sanmıyoruz” diye tepkilerini dile getirdiler.



