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Mescid-i Aksa imamı Kayseri’de

Kayseri’nin Kudüs hassasiyeti bu gece iyice pekişecek. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda saat 19:30’da başlayacak olan “Kudüs Gecesi”ne yoğun ilgi bekleniyor.

Mescid-i Aksa imamı Kayseri’de
Mirasımız Derneği, Mirac Kültür Merkezi, İHH, Enderun FM, Asder, Çorakçı Vakfı ve Ribat Eğitim Vakfı tarafından birlikte organize edilen “Kudüs’te mirasımız tehlikede” başlıklı gece zengin bir programla gerçekleştirilecek.
Mescid-i Aksa imamı Şeyh Mecid Salih’in konuşmacı olarak katılacağı gecede Kudüs Müftüsü Şeyh Raid Salah ile de canlı bağlantı kurulacak.
Açılış konuşması Altınöz’den
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak gecenin açılış konuşmasını Mirac Kültür Derneği Başkanı, yazarımız Furkan Yılmaz Altınöz yapacak. Muhammet Demirci’nin Kudüs konulu sunumundan sonra bir sinevizyon gösterimi sunulacak. Şiir dinletisi ve ezgilerin ardından gecenin konuğu Mescid-i Aksa imamı Şeyh Mecid Salih davetlilere hitap edecek. Kudüs Müftüsü Şeyh Raid Salah ile de canlı bağlantı kurulmasından sonra gece Kudüs’e ücretsiz gidecek davetlilerin belirlenmesi amacıyla yapılacak çekiliş ile sona erecek.
 (Kayseri Gündem)
 
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