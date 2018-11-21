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Meşe “Valimize yeni görevinde başarılar diliyorum”

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, “Halkın sağlığını korumak için birinci basamak sağlık hizmetlerine önem veriyoruz” dedi.

Meşe “Valimize yeni görevinde başarılar diliyorum”

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Bugün yapacağımız açılış Kayseri’ye yapılacak olan yatırımların başlangıcı olacak. Yapılacak hizmetler içinde şimdiden bakanımıza teşekkür ediyorum. Kayseri’de yapacakları hizmetler içinde bizde Valilik olarak her türlü desteği vereceğimi ifade etmek istiyorum. Çünkü sağlık alanında yapılan yatırımlar vatandaşlarımızı doğrudan ilgilendiren, doğrudan katkı sağlayan yatırımlardır” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe de, “Kayseriliyim, Kayseri’den Ankara’ya bakan yardımcısı olarak görevlendirildim. İlk defa Kayseri’ye geliyorum. Valimize de yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Sağlık Bakanlığı’nın asli görevlerinden birisi halk sağlığı, halkın sağlığını korumaktır. Bunun içinde birinci basamak hizmetleri çok önemlidir. Bugün açılışını yapacağımız aile sağlığı merkezi de bu görevi yerine getirecek. Öncelikle halkın sağlığını koruyacak koruyu hekimlik hizmetlerine verecekler. Halkımızda bir hastalık durumu meydana geldiğinde bununla ilgili tedavisini de düzenleyebilecek kapasite olacaktır” diye konuştu.
 

İHA

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