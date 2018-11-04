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‘Mesleğim Elimde, Geleceğim Güvende Projesi’nin Tanıtımı Yapıldı

‘Mesleğim Elimde, Geleceği Güvende’ projesinin tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında 25 aşçı, 20 pastacı kadın yetiştirilecek.

‘Mesleğim Elimde, Geleceğim Güvende Projesi’nin Tanıtımı Yapıldı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje ile Kayseri’de nitelikli eleman ihtiyacını gidermek için başlatılan proje Gençlik ve Eğitime Hizmet Derneği ile Kocasinan Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığında başlatıldı. 20 pastacı ve 25 aşçılık olmak üzere 45 kişinin katılığı projede kursiyerler başarıyla tamamladıkları takdirde meslek sahibi olabilecek.
Kursla ilgili bilgi veren Kocasinan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bozyer, “Bizler kadınlarımızın ekonomiye kazandırılması adına kadınlarımız destekliyoruz. Bu noktada derneğimizle iş birliği yaparak derneğimize öğretmen desteği ve alan konusunda destek veriyoruz” dedi.
Gençlik ve Eğitime Hizmet Derneği Proje Koordinatörü Orhan Çetin ise, “Bu projemizin amacı turizm bölgesi olan Kayseri’nin nitelikli eleman ihtiyacını gidermek anlamında katkı sağlamaktır. Kocasinan Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliği içerisinde yapıldı. Bu projenin sonunda 20 pastacılık, 25 aşçılık olmak üzere tamamı istihdam edilmek üzere tamamlandı. Birçok kursiyerimize otellerden, restoranlardan talepler gelmektedir. Onlar da bu kursun bitimini bekliyorlar. Haftalık olarak Cumartesi ve Pazar 5’er saat olmak üzere 10 saatlik bir uygulamalı eğitim veriyoruz. 178 saat aşçılık eğitimi, 124 saat de pastacılık dersi veriyoruz” dedi.
 
 

İHA

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