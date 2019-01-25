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Meteoroloji’den Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, bu gece yarısında Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde başlayacak olan kuvvetli rüzgar için yazılı uyarıda bulundu.

Meteoroloji’den Rüzgar Uyarısı

Saatte 90 kilometre hıza ulaşacak rüzgarla ilgili olarak Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bu gece (Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan) saatlerinde Kayseri ve Sivas çevrelerinden başlayarak sabah saatlerinden sonra tüm bölgemizde etkili olması beklenen rüzgârın, Cumartesi gece saatlerine kadar kuvvetli (40-60 km/sa), Kayseri, Sivas, Nevşehir ile Yozgat’ın iç ve doğu kesimlerinde zaman zaman fırtına ve kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şiddetinde esmesi beklenmektedir. Şiddetli rüzgârın Sivas’ın güney ve doğu kesimlerinde Pazar öğle saatlerinden sonra şiddetini azaltarak kesilmesi beklenmektedir.”
 

İHA

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