Meteoroloji’den Rüzgar Uyarısı

Saatte 90 kilometre hıza ulaşacak rüzgarla ilgili olarak Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu gece (Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan) saatlerinde Kayseri ve Sivas çevrelerinden başlayarak sabah saatlerinden sonra tüm bölgemizde etkili olması beklenen rüzgârın, Cumartesi gece saatlerine kadar kuvvetli (40-60 km/sa), Kayseri, Sivas, Nevşehir ile Yozgat’ın iç ve doğu kesimlerinde zaman zaman fırtına ve kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şiddetinde esmesi beklenmektedir. Şiddetli rüzgârın Sivas’ın güney ve doğu kesimlerinde Pazar öğle saatlerinden sonra şiddetini azaltarak kesilmesi beklenmektedir.”

