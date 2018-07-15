Mevkidaşlarını topa tuttu

“Buraya gelip berbat olup giden adamları biliyorum, dışarda yüzüne selam verilmeyenleri biliyorum”



“Eski bir mevkidaşım Güneydoğu’ya bir kere bile gitmemiş, çok da kolay değil o bölgelere gitmek. Çok tehlikeli oralar.”



“Dışarıda dolaşan isimler vardı. Eyvah bunlardan biri gelirse vay haline vatandaşın diyordum.”



Özhaseki’nin veda konuşmasında mevkidaşı olarak isimlendirdiği eski bakanlardan kimi kastettiği merak konusu oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak Özhaseki atanana kadar görev yapan eski mevkidaşları arasında Erdoğan Bayraktar, İdris Güllüce ve Fatma Güldemet Sarı bulunuyor.



Mehmet Özhaseki bu konuşmasında atama yapılmadan önce konuşulan isimleri kastederek, “Dışarda dolaşan isimler vardı. Eyvah bunlardan biri gelirse vay vatandaşın haline diyordum” dedi. Özhaseki’nin kastettiği ismin, İbrahim Melih Gökçek olup olmadığı sorusunu akla getirdi.

