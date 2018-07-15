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Mevkidaşlarını topa tuttu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevinden ayrılan Kayseri milletvekili Mehmet Özhaseki, makamında bakanlık çalışanlarıyla basına kapalı bir veda konuşması yaptı. Konuşmasında Bakan Özhaseki’nin kendisi de hakkını çalışanlara helal etti. Özhaseki’nin yakın arkadaşı ve danışmanı olarak bilinen Ahmet Turhal tarafından cep telefonu ile sosyal medyada canlı yayınlanan konuşmasında, Özhaseki yaptıklarını ve yapamadıklarını anlattı.

Mevkidaşlarını topa tuttu

“Buraya gelip berbat olup giden adamları biliyorum, dışarda yüzüne selam verilmeyenleri biliyorum”

“Eski bir mevkidaşım  Güneydoğu’ya bir kere bile gitmemiş, çok da kolay değil o bölgelere gitmek. Çok tehlikeli oralar.”

“Dışarıda dolaşan isimler vardı. Eyvah bunlardan biri gelirse vay haline vatandaşın diyordum.”

Özhaseki’nin veda konuşmasında mevkidaşı olarak isimlendirdiği eski bakanlardan kimi kastettiği merak konusu oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak Özhaseki atanana kadar görev yapan eski mevkidaşları arasında Erdoğan Bayraktar, İdris Güllüce ve Fatma Güldemet Sarı bulunuyor.

Mehmet Özhaseki bu konuşmasında atama yapılmadan önce konuşulan isimleri kastederek, “Dışarda dolaşan isimler vardı. Eyvah bunlardan biri gelirse vay vatandaşın haline diyordum” dedi. Özhaseki’nin kastettiği ismin, İbrahim Melih Gökçek olup olmadığı sorusunu akla getirdi.
 

İlter SAĞIRSOY

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