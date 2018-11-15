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“Mevlid Kandili en değerli gecelerdendir”

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

“Mevlid Kandili en değerli gecelerdendir”

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan yayımladığı mesajında şu ifadelerde bulundu:
"Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrif ettiği gece olarak kutladığımız Mevlid Kandili, akrabalık ve kardeşlik duygularımızı güçlendirecek olan en değerli gecelerdendir
Mevlid Kandili, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularımızın daha da pekişmesine - güçlenmesine vesile olacak en değerli gecelerdendir.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i (S.A.V.) sevmek ve onu örnek almak demek; insanlığın huzuru ve kalıcı mutluluğu için yaptığı çağrıyı günümüze taşıyarak hayatımıza yansıtmak, davranışlarımızı O’nun örnek ahlâkına, emir ve tavsiyelerine göre şekillendirebilmek demektir. Çünkü O’nun örnek hayat çizgisi, söz ve davranışlarının temsil ettiği değerler bütünü, bizler için her zaman yaşanabilir ve uygulanabilir özelliktedir.
O, insanların en hayırlısı idi, herkesin güvendiği Muhammed-ül Emin’di. Onun yaşayışı, onun hadis-i şerifleri, onun sünneti sayesinde insanlığın önünde aydınlık bir devir başlamıştır.
Bu duygu ve düşünceler içerisinde tüm hemşerilerimizin mübarek Mevlid Kandilini tebrik ediyor, bu gecenin ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah’tan diliyorum.
Bu vesile ile, 19 Kasım Pazartesi Günü Kayseri OSB Fevzi Mercan Camii’nde Yatsı Namazından sonra (19.30) düzenlenecek olan Mevlid Kandili Programına Tüm Halkımız Davetlidir.
Programda, vaaz / irşat ve duasının yanı sıra, Kur’an Tilaveti, Mevlid-i Şerif ve İlahiler yer alacaktır."
 

İHA

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