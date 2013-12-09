Mhp Büyükşehir Adayı Mustafa Özsoy’un İlçe Ziyaretleri Pınarbaşı İle Devam Etti

Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, ilçe ziyaretlerine İl Yönetim Kurulu ve Kadın Kolları Üyeleri ile birlikte Pınarbaşı ilçesinde devam etti. İlçe esnafını ziyaret eden Özsoy, Pınarbaşı Sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, yaklaşan Mahalli İdareler seçimleri öncesi İlçe ziyaretlerini sıklaştırdı. Mustafa Özsoy’un ziyaret durağı bu kez Pınarbaşı İlçesi oldu. Partililer tarafından karışlanan Özsoy, ilk ziyaretini Parti İlçe Teşkilatına gerçekleştirdi.

İlçe Teşkilatı ziyaretinde konuşma yapan Pınarbaşı Belediye Başkanı olan ve aynı zamanda 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde Aday olan Dursun Ataş, “ Pınarbaşı Ülkücüler yıkılmaz kalelerinden birisidir, inşallah bu seçimlerde de bunu bir kez daha herkese göstereceğiz, Kayseri’de de Belediye Başkanlığı adına bir değişime ihtiyaç var, bu değişimi de inşallah Mustafa Özsoy sağlayacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ise yaptığı konuşma da Pınarbaşı’nın Melikgazi Hazretlerinin ve Başbuğu Alparslan Türkeş’in doğduğu topraklar olması sebebiyle kutsal olduğunu ayrıca Pınarbaşı da Kürt, Avşar, Çerkes ve Göçmenlerin kardeşlik içerisinde yaşamlarını sürdürdüğü ve kardeşliğin yaşandığı ve yaşatıldığı tek ilçe olduğunu vurguladı.

Ortadoğu ve Balkanların en büyük alabalık çiftliğinin Pınarbaşı’nda olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, “ Pınarbaşı ilçesinin en önemli özelliklerinden birisi de Pınarbaşı’nın atlarıdır, Belediye Başkanı olmam durumunda Pınarbaşı Belediyesi ile birlikte Pınarbaşı ilçesine istihdam yaratmak ve Pınarbaşı Atlarını tanıtmak için 10 Bin kişilik hipodrom yapacağım” dedi.

Mustafa Özsoy ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş yapılan konuşmaların ardından İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Pınarbaşı İlçe esnafını ziyaret etti. Esnaf ziyaretinin ardından Özsoy, Pınarbaşı İlçe Pazarını da ziyaret ederek Pazarcı esnafı ile görüştü.