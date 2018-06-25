MHP İl Başkanı Serkan Tok: “Genel başkanımızın talimatıyla seçilmiş hükümetin yanından milim ayrılmadık”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, “Genel başkanımızı n talimatıyla seçilmiş hükümetin yanından milim ayrılmadık” dedi.

MHP İl Başkanı Serkan Tok, parti binasında düzenlediği basın toplantısında seçimleri değerlendirdi. 50 gündür yoğun bir tempoyla çalıştıklarını kaydeden Tok, “Bugün itibariyle tam 50 günlük çok yoğun, çok hızlı ve çok iyi koordineli çalışmanın neticesinde 2 milletvekilini şuan itibariyle almış bulunuyoruz. Gönül ister ki sabaha kadar açılan diğer sandıklarda Serap hanımında gitmesidir. Hepinize bu 50 günlük süre içerisinde bizlere vermiş olduğunuz destekten ve vermiş olduğunuz reylerinizden dolayı çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla seçilmiş hükümetin yanından milim ayrılmadıklarını kaydeden Tok, “Hepinizin bildiği gibi biz sahalara indiğimizde Cumhur ittifakı adıyla indik. Bu ittifakın bir özelliği vardı. 15 Temmuz hain yapısına karşı ülkesini, devletini ve milletini savunanlarlaydı. Biz 15 Temmuz gecesi devletimize ve milletimize yapılmış olan o hain saldırıyı ok iyi analiz ettik. Kıymetli büyüğümüz genel başkanımızın talimatlarıyla o günden itibaren bugün ve bu saate gelene kadar seçilmiş hükümetin yanından milim ayrılmadık. Devletinin yanından ve yüce milletinin yanından milim ayrılmayarak bu saate kadar vekillerimizi sizlerle beraber çıkarttık” dedi.

MHP Kayseri Milletvekili adayı İsmail Özdemir de, “Milliyetçi hareket aslında yeni değil yaklaşık 3 yıldan bu yana çok aşağılık bir şekilde hedef alındığı günleri geçirdi. Allah’a hamt olsun hep söylediğimiz gibi milliyetçi hareket ayakta kaldığı müddetçe Türkiye’nin yere düşürülemeyeceğini görenler bugün burada bir hezimet daha almıştır. Emin olun 3 hilal Erciyes’in zirvesindedir ama milliyetçi hareket bugünden tezi yok durmayacak ve genel başkanımızın işaret ettiği yeni hedefine de yarından tezi yok kararlılıkla yürümeye devam edecektir. Kayserililerin emanetleri emin ellerdedir. Milliyetçi hareketin samimiyet vaadi ve sadakat vaadi yerine getirilecektir” diye konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili adayı Baki Ersoy da, “Bugün karşınızda seçilmiş bir milletvekili olarak konuşuyorum. 1 Kasım gecesinde biz Kayseri’de 3 vekil 1’e düşerken, Türkiye’de 80 vekil 40’a düşerken, herkes 1 taraftan ‘Ne oluyor’ derken, herkes liderimizi eleştirmeye başlarken, ertesi günlerde hakaretler ederken, bizi sokaklarda gezdirmeyeceklerini söylerken, Allah nasip etti bu sokaklarda milletvekili olarak dolaşıyoruz. Bizler liderimizin yanından ‘Milim oynamayacağız’ dedik. O dönemde 1 avuç insandık. Bizler milim oynamadan devam ettik. Herkes ‘MHP bitti, battı’ derken biz bu davaya sahip çıktık. Biz yılmadık, yıkılmadık liderimiz Devlet Bahçeli’nin hep yanında durduk. Doğru bildiğimizden şaşmadık” şeklinde konuştu.