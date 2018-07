MHP Milletvekili Ersoy, "İlçeleri kaderine terk etmeyeceğiz"

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'de tarımsal kalkınmayı sağlayacak bir çalışma için kolları sıvadı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından IPARD programı kapsamında, bir kısmı ulusal fonlardan oluşan Avrupa Birliği kırsal kalkınma hibelerinden Kayserili yatırımcıların da faydalanması için harekete geçen Ersoy, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Hakan Kalender, ile görüşüp Kayseri'nin potansiyelini anlattı.



IPARD programında belirlenen 42 ilin desteklendiğini kaydeden Ersoy, "Süt ve et üreten hayvancılık işletmeleri, süt, et, meyve-sebze ve su ürünleri işleme tesisleri ile kırsal alanda çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesine yönelik projeler IPARD programı ile destekleniyor. Projelerin değerlendirme sürecinde kadın ve gençlerin projelerine pozitif ayrımcılık yapılıyor. IPARD 2 Programı kırsal kalkınmaya yönelik yatırımlar destekleniyor. Bu nedenle bu proje kapsamına Kayseri'nin de alınmasını istiyoruz. Gerekli görüşmeleri yaptık, Kayseri'nin potansiyelini, heyecanını anlattık. TKDK Başkanımıza teşekkür ediyorum, kendileri de bize ellerinden gelen desteği vereceklerini belirti" diye konuştu.





2016 yılında başlayan IPARD-II Programı kapsamında 21 Aralık 2017 tarihinde 3. çağrı ilanına çıkıldığını ifade eden MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, şunları söyledi: "Bu çağrı ile süt ve et üreten hayvancılık işletmeleri ile çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi kapsamındaki tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık, zanaatkârlık ve yöresel ürünler, kırsal turizm, kültür balıkçılığı ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde başvuru kabul işlemleri yapıldı. Kırsal Kalkınma Programı IPARD illerin seçiminde kişi başı milli gelir, net göç hızı ve desteklenecek sektörler itibariyle tarımsal potansiyelleri dikkate alıyor. Bu çerçevede ülkemizi nüfusunun yüzde 50'si IPARD illerinde yaşamaktadır. Ülkemiz yüzölçümünün ve tarım alanlarının yüzde 70'ini IPARD illeri oluşturmaktadır. Ülkemiz büyükbaş hayvan ve koyun varlığının yüzde 70'i IPARD illerinde bulunmaktadır. Ülkemiz süt üretiminin yüzde 70'i IPARD illerinde yapılmaktadır."





Program kapsamında yüzde 75'i AB'den yüzde 25'i ulusal kaynaklardan olmak üzere toplam 1 milyar 165 milyon avro fon 42 ilde 10 tedbirde faydalanıcıların kullanımına sunulduğunu ifade eden Ersoy, IPARD 2 programında ise sağlanacak fon miktarının 1 milyar 45 milyon avro yani yaklaşık 3,4 milyar TL olduğunu dile getirdi. IPARD 2 programının AB komisyonu tarafından onaylandığını anlatan Ersoy, destek oranlarının da yükseltildiğini ve yeni yatırım alanlarının destek kapsamına alındığına da dikkat çekti.





Kayseri'nin çevresindeki tüm illerin bu program kapsamındaki desteklerden faydalandığını anlatan Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "Kayserimiz tarım ve hayvancılık alanındaki destekler konusunda da ne yazık ki yıllardır geri kalmış durumda. Artık ilçelerimiz için harekete geçmeni zamanı geldi. Kayserimiz kaderine terk edilmemeli. Bu program sayesinde yatırımcılara önemli destekler sunuluyor. Hibe desteği ile yatırımcılar yeni projelerini hayata geçiriyor. Hayata geçirilen yeni projeler ile birlikte hem ilçelerimizdeki göç önleniyor, hem ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlanıyor. Kayserimizin bu teşviklerden, hibelerden yararlanması için takipteyiz. Gerekli görüşmeleri yaptık, inşallah yakın zamanda müjdeli haberi vatandaşlarımıza vereceğiz. İlçelerin kaderine terk edilmesine izin vermeyeceğiz. Milli ve yerli üreticilerimize destek vereceğiz. MHP olarak Türkiye'yi yeniden kendi kendine yeten ülke haline getireceğiz. Ülkemizi ithal ürün kıskacından kurtaracağız. Çiftçimizi destekleyip, üreticilerimizin önünü açacağız. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için seçim öncesi vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi mücadelemizi başlattık, Allah utandırmasın"