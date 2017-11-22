MHP’de bir istifa daha

Milliyetçi Hareket Partisi’nde istifalar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş ve 7 meclis üyesinin istifasıyla sarsılan MHP’de, Melikgazi Belediye Meclis üyesi Osman Haymana’da partisinden ve görevlerinden istifa etti.
İstifa dilekçesini noter aracılığıyla parti yönetimine sunan Haymana, yaklaşık 13 yıldır partinin çeşitli kademelerinde görev alıyordu.
(mynet.com)
Milliyetçi Hareket Partisi’nde istifalar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş ve 7 meclis üyesinin istifasıyla sarsılan MHP’de, Melikgazi Belediye Meclis üyesi Osman Haymana’da partisinden ve görevlerinden istifa etti.