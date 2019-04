MHP’li Başkanlar Büyükşehirde

MHP İl Başkanı Serkan Tok ile Cumhur İttifakı ile seçimlere girerek seçilen Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu ve Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. MHP İl Başkanı Serkan Tok, Başkan Büyükkılıç’a yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Seçim sonuçlarının Kayseri’ye bereket getirmesi temennilerinde bulunan Serkan Tok, “Başkanım, daha önce yaptığınız görevlerle şehrimizde kendinizi ispatladınız. Hizmet etmek gönül işi ve bu gönül sizlerde var. Sizlerle beraber çalışırken nasıl mücadele ettiğiniz gördük ve alnınızın terine bizzat şahit olduk. Kayserimiz inşallah sizlerle yeni bir döneme girecektir. Size desteğimiz her zaman en üst seviyede olmuştur. Sizinle uyum içinde çalıştık. Çalışma süresince en ufak bir sorun yaşamadık. Şahsınızda sizlere, AK Parti İl teşkilatının yöneticilerine, milletvekillerimize, bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışma ve güzel bir alın teri birlikteliği oldu. Şehir sevdalısı olarak her zaman yanınızda olacağımızı memnuniyetle ifade ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, her zaman uyum içinde çalıştıklarını; iyi niyetle, yılmadan ve usanmadan koştuklarını belirterek Cumhur ittifakı ile güzel insanlar tanımaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç, tüm ilçelerimizle dayanışma içinde Kayseri’ye hizmet edeceklerini kaydetti.