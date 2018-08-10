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“MHP’Lİ ÜYELERİN SAVUNMASI ALINMALI”

Ak Parti Pınarbaşı İlçe Başkanı Türkay Kara Pınarbaşı Belediye Başkanlığı seçiminde Ak Partili üyelerin nefislerine yenilmeyip hiçbir göreve talip olmadıklarını belirterek, “İlçe halkının önceki kararına saygı duyarak, onlardan olsun dedik ve belediyede başka hiçbir görev de talep etmedik. 5 üyemiz de MHP’nin adayına verdi. Onlar kendi meclis üyelerinin savunmalarını almalıdır” dedi

“MHP’Lİ ÜYELERİN SAVUNMASI ALINMALI”

Başkan Kara, MHP’nin bir meclis üyesini önceden ihraç ettiği konusuna itiraz ederek, “İhraç etmediler, ettilerse ihraç kararını göstersinler. O zaman Dursun Ataş’ın sekreteri olan kişi, başkan sekreteri olarak çalışmaya devam ediyor, bakın bakalım kimin kızıdır, bunları araştırmak lazım” dedi.

Pınarbaşı Ak Parti İlçe Başkanı Türkay Kara Pınarbaşı seçimiyle ilgili veremeyecekleri tek bir hesabın olmadığını üstüne basa basa açıklayarak, “İlçede kimin kime oy verip vermediği konuşuluyor onları araştırsınlar çok merak ediyorlarsa, kimin vermediğini öğrenirler” dedi.
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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