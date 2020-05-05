Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin sadece bugününe değil geleceğine de armağan edilecek olan mega projelerden Hava İkmal Millet Parkı projesine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Başkan Büyükkılıç, ihale tarihini açıkladı ve projenin yapımına bu yıl başlanacağını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapmış olduğu yoğun temaslar sonuç verdi. Kayseri için çok önemli bir proje olan Hava İkmal Millet Bahçesi projesi için 10 Haziran’da TOKİ tarafından ihaleye çıkılacağını açıklayan Başkan Memduh Büyükkılıç, Hava İkmal Millet Bahçesi projesiyle Kayseri’ye 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğünde bir şehir parkı kazandıracaklarını belirtti.

Ankara’da yapmış oldukları girişimler sonucu projeye hız verildiğini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri’ye bu önemli projeyi kazandıracak olmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti. Hava İkmal Millet Bahçesi’nin ülkemizin en büyük parklarından birisi olacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Projeyi bizzat Büyükşehir Belediyemizin ekipleri hazırladı ve bunu yaparak belediye bütçemizden yaklaşık 5 milyon TL çıkmasını önledik. Çok başarılı bir proje ortaya çıktı ve bu projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verdik. Hazırlanan projenin toplam büyüklüğü 1 milyon 260 bin metrekareyi buluyor. Hava İkmal Bakım Merkezi atölye ve hangarları yine bugünkü yerinde kalacak. 1 milyon 260 bin metrekarelik alanda ise Hava İkmal Millet Bahçesi yapılacak. Bu alanın tamamı park için projelendirildi. 1 milyon 260 bin metrekarenin 940 bin metrekaresi yeşil alan olacak. Yeşil alanın dışında ise yaya ve bisiklet yolları, otopark alanı ve 45 bin metrekare büyüklüğünde biyolojik gölet bulunacak. Millet Bahçesi’nde yer alacak bisiklet yollarının uzunluğu 5,5 kilometreyi buluyor. Millet Bahçemizde ayrıca biri 62 bin metrekare, diğeri 19 bin metrekare büyüklükte iki adet etkinlik çayırı bulunuyor. Devasa büyüklükteki etkinlik çayırlarında pek çok etkinliğin yapılması mümkün olacak. Etkinlik çayırı, biyolojik gölet ve bisiklet yollarının yanı sıra mesire alanı, millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, spor alanları, kapalı tenis kortu, maket uçak ve drone pisti, paintball alanı ve macera parkı gibi yaşayan ve yaşatan alanlar ile Kayseri’nin cazibe merkezlerinden birisi ortaya çıkacak” dedi.



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