Millet Bahçesi’nin temeli sonbaharda atılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hava İkmal Millet Bahçesi projesiyle Kayseri’ye 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğünde bir şehir parkı kazandıracaklarını belirtti. Hava İkmal Millet Bahçesi’nin ülkemizin en büyük parklarından birisi olacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çok güzel ve özel bir proje hazırladıklarını söyledi.



Projenin toplam büyüklüğünün 1 milyon 260 bin metrekare olduğunu dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Hava İkmal Bakım Merkezi atölye ve hangarları ile yine bugünkü yerinde kalacak. 1 milyon 260 bin metrekarelik alanda ise Hava İkmal Millet Bahçesi bulunacak. Bu alanın tamamı park için projelendirildi. Hiçbir metrekaresi ranta açılmayacak. 1 milyon 260 bin metrekarenin 940 bin metrekaresi yeşil alan olacak. Yeşil alanın dışında ise yaya ve bisiklet yolları, otopark alanı ve 45 bin metrekare büyüklüğünde biyolojik gölet bulunacak. Millet Bahçesi’nde yer alacak bisiklet yollarının uzunluğu 5,5 kilometreyi buluyor. Millet Bahçemizde ayrıca biri 62 bin metrekare, diğeri 19 bin metrekare büyüklükte iki adet etkinlik çayırı bulunuyor. Devasa büyüklükteki etkinlik çayırlarında pek çok etkinliğin yapılması mümkün olacak. Etkinlik çayırı, biyolojik gölet ve bisiklet yollarının yanı sıra mesire alanı, millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, spor alanları, kapalı tenis kortu, maket uçak ve drone pisti, paintball alanı ve macera parkı gibi yaşayan ve yaşatan alanlar projelendirildi. Yapacağımız Millet Bahçesi’nde özellikle yeşili çok önemsiyoruz. Bölgede şu an 6 bin 150 ağaç var. Projemiz çerçevesinde 19 bin ağaç daha dikeceğiz” dedi.



Projeyi, Büyükşehir Belediyesi’nin 8 kişilik ekibinin çok kısa bir sürede hazırladığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, on binlerce insanın aynı anda kullanacağı Millet Bahçesi’nin ulaşımı üzerinde de hassasiyetle durduklarını ve bu nedenle 6 farklı giriş kapısı planladıklarını söyledi. Hava İkmal Millet Bahçesi projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapması için tüm görüşmeleri tamamladıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu önemli projenin temelini sonbaharda atmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

