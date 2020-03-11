“Milletimiz sonsuza dek bağımsız yaşayacaktır” Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde yaptığı açıklamasında, "İstiklal Marşımızda, en güzel ifadesini bulan birlik, beraberlik, bağımsızlık gibi ortak değerlerle, gelecek için çalışmaya devam eden milletimiz, sonsuza dek bağımsız olarak yaşayacaktır" dedi.

11 Mart 2020 Çarşamba 11:36