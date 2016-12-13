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Milletimizin başı sağ olsun

İstanbul’daki hain saldırıda şehit düşen polis memurları Yasin İke ve Osman Börklüoğlu için Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törene katılan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Milletimizin başı sağ olsun

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hain saldırıda şehit olan polis memurları Yasin İke ve Osman Börklüoğlu’nun cenaze törenlerinin yapıldığı törende şehit yakınlarına taziyede bulundu.

Başkan Memduh Büyükkılıç, “Sizlerin acısı, bizim acımızdır. Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Evladınız, bu vatan için, bu memleket için şahadet şerbetini içti. Geride bıraktığı en değerli varlığı olan sizler, şehidimizin devletimize, milletimize birer emanetisiniz. Sizlere her zaman sahip çıkacağız.” dedi.
Kurumsal Haber
 
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