Milletimizin başı sağ olsun

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hain saldırıda şehit olan polis memurları Yasin İke ve Osman Börklüoğlu’nun cenaze törenlerinin yapıldığı törende şehit yakınlarına taziyede bulundu.
Başkan Memduh Büyükkılıç, “Sizlerin acısı, bizim acımızdır. Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Evladınız, bu vatan için, bu memleket için şahadet şerbetini içti. Geride bıraktığı en değerli varlığı olan sizler, şehidimizin devletimize, milletimize birer emanetisiniz. Sizlere her zaman sahip çıkacağız.” dedi.
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