“Milletimizin ve dünyanın hayran olduğu bir kahramandır”

“Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk aradan 80 yıl geçse de Milletimiz nezdinde Türk tarihinin iftihar duyduğu ve sadece Milletimizin değil tüm dünyanın hayran olduğu bir kahramandır” diyen Başkan Üçkan, açıkmalarını şöyle sürdürdü: “Hayatı boyunca milletimiz için gerçekleştirdiği gelişme ve değişmeler, hem milletin birbiriyle kucaklaşması, hem de aziz milletimizin çağın şartlarına ayak uydurmasını sağlamıştır. Bu çalışmalarının uygulanması da, milletin çağdaş medeniyetler seviyesine yükselmesine ve ona katkıda bulunmasına zemin hazırlamıştır. Geçtiğimiz haftalarda büyük bir coşkuyla ve mutluluk içinde kutladığımız Türk Milleti’ni muasır medeniyetler seviyesine taşımak için kurmuş olduğu Cumhuriyet bizlere bıraktığı en önemli emanettir.”



Mustafa Kemal Atatürk’ün, hayatını Türk Milleti’nin hürriyetine ve refahına adadığını söyleyen Üçkan, “Aziz ve değerli milletimiz de bunun bilincinde ulu önderini ve onun aziz hatırasını ve değerlerini her an yaşatmıştır. Bu düşüncelerle Büyük Atatürk’ü, Milli Mücadelemizin geçmişteki ve şimdiki kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularımla anıyorum” ifadelerini kullandı.





Haber: Ekrem Nazlı

