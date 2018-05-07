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Milletvekili adayı Şahin’den Mazlumder’e ziyaret 

24 Haziran’da yapılacak milletvekili seçimlerinde aday adayı olan İlahiyatçı Sosyolog Sümeyra Şahin MAZLUMDER’i ziyaret etti.

Milletvekili adayı Şahin’den Mazlumder’e ziyaret 
Ziyarette kendisi ve çalışmaları hakkında bilgi veren Şahin, ”Almanya’da aile danışmanlık ve Almanca eğitimleri aldım. Amerika’da Newport Üniversitesi’nde psikoloji yüksek lisans eğitimim devam ediyor. AK Parti Kayseri Kadın Kolları teşkilatında 7 sene aktif siyaset yaptım. 5 sene İl Kadın kolları başkan yardımcılığı,  2 yıl da İl Kadın kolları başkanlığı görevinde bulundum. Aynı dönem içerisinde Kocasinan belediye meclis üyeliği ve iki dönem de Türkiye Belediyeler Birliği meclis üyeliği yaptım.  Kayseri’de uzun süre kendime ait eğitim kurumlarının yönetim kurulu başkanlığını yaptım. Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenlik ve idarecilik görevinde bulundum.  Bununla beraber Kayseri’deki sivil toplum kuruluşlarında ve yurt dışındaki bazı sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler aldım. 24 Haziran’da yapılacak milletvekili seçimlerinde AK Parti Kayseri Milletvekili aday adayı oldum.” şeklinde konuştu.
MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarında başarılar diledi.

Haber-Foto: Tuba Köksal
 
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